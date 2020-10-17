Мнение: Новый порядок

17.10.2020, 19:20, Разное

В Карабахе стороны начинают переходить от оперативных действий к тактике террора. В ответ на обстрел Гянджи азербайджанская армия особенно ожесточенно обстреляла карабахские города. Учитывая доступные расстояния, артиллерийские и ракетные удары могут наноситься из любого места по весьма обширному списку и перечню целей.

Причина понятна – ресурсов для проведения наступательных операций нет, а политического решения на прекращение боевых действий еще не принято. Турция пока добилась только промежуточных задач, а потому будет пытаться довести начатое до логического завершения. Что неудивительно – она воюют чужими руками, а потому более свободна в своих действиях.

По сути, теперь война переходит в стадию гуманитарного кризиса, а возможно, и катастрофы. Принцип “Карабах будет азербайджанским или безлюдным” в определенном смысле перешел от первого ко второму. “Отключение” воды в Крыму, кстати – это ровно такой же принцип, который исповедует Украина. Она в силу понятных причин не может обрушить на Крым огонь из всех стволов, но перекрытие водоснабжения создает такую же гуманитарную угрозу, что сегодня становится реальностью для Карабаха.

В карабахском конфликте все более заметна рухнувшая роль и статус России. Кремль уже не в состоянии контролировать ситуацию, уступая свои позиции Турции. Теперь именно турки определяют уровень и качество конфликта, оставляя кремлевским бездарям право что-то там такое говорить про мир во всем мире и прочие благоглупости. Природа не терпит пустоты. Это же относится и к политическим, и к историческим процессам. Слабеющая на глазах Россия уже не может контролировать ближние подступы, а потому на них приходят другие – и у них свое собственное видение “нового порядка” на этих территориях.