 

Судьям КС запретили критиковать решения суда

17.10.2020, 19:08, Новости дня

Судьи Конституционного суда не смогут критиковать решения КС в СМИ и соцсетях, и высказывать свою позицию по вопросу, который может стать предметом его рассмотрения.

Такая поправка к одобрена комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству, передает РИА «Новости».

«Судья Конституционного Суда Российской Федерации не вправе в печатных изданиях, средствах массовой информации, самостоятельно распространяемых текстах, на сайтах (страницах сайтов) в информационно-телекоммуникационной сети интернет, в выступлениях перед любой аудиторией, в переписке с органами публичной власти, организациями и гражданами, которые исходя из обстоятельств ее ведения могут ее обнародовать, высказывать свое мнение о вопросе, который может стать предметом рассмотрения в Конституционном Суде Российской Федерации либо изучается или принят к рассмотрению Конституционным Судом Российской Федерации, до принятия решения по этому вопросу, а также критиковать в какой бы то ни было форме решения Конституционного Суда РФ», – говорится в тексте поправки.

Напомним, глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщал, что новая редакция Конституции повлечет внесение поправок более чем в 150 законов, а не 100, как планировалось ранее.



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