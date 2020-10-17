Умерла праправнучка Пушкина профессор Усова

17.10.2020, 19:08, Новости дня

Праправнучка поэта Александра Пушкина профессор Галина Усова умерла в Мичуринске в возрасте 81 года.

Прощание с Усовой состоится в воскресенье утром в Боголюбском кафедральном соборе, передает ТАСС.

Профессор Усова – прапраправнучка Пушкина по линии своей прабабушки Наталии Вельяминовой. На протяжении всей жизни Усова проводила научные исследования по изучению изменчивости клоновых подвоев и выяснению генетической природы мутантных клонов. Она один из авторов «Красной книги Тамбовской области: растения, лишайники, грибы».