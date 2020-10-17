 

Россиянку Осипову решили перевести в тюрьму Канзаса после отбытого срока

17.10.2020, 19:08, Новости дня

Суд в США решил перевести россиянку Богдану Осипову, обвиненную в похищении собственных детей, в тюрьму штата Канзас, несмотря на отбытый ею максимальный срок заключения, сообщил отчим Богдановой Энтони Филипюк.

«В августе этого года апелляционный суд США снял с Богданы обвинения в вымогательстве, оставив лишь обвинения в похищении ребенка одним из родителей. По данной статье максимальный срок наказания составляет три года, которые Богдана отбыла еще 27 сентября. Однако судья Канзаса, который и должен выносить исправленный, смягченный приговор, постановил перевести Богдану для его оглашения из тюрьмы в Данбери (штат Коннектикут) в тюрьму города Уичито (штат Канзас), дабы она лично его выслушала. Это означает, что Богдана не сможет выйти на свободу в ближайшие недели, так как ей предстоит долгий процесс перевода «по этапу», из тюрьмы в тюрьму, где в связи с эпидемией она будет неделями сидеть на карантине», – передает слова Филипюка ТАСС.

Как отметил отчим Осиповой, решение судьи Канзаса противоречит решению суда штата Коннектикут, по которому она связи с эпидемией коронавируса и по состоянию здоровья должна была быть отпущена на свободу до конца месяца. Более того, с конца марта в США злостные нарушители закона выслушивают приговор по телефону или по видеосвязи, чтобы сократить риск распространения коронавируса.

«Почему в деле Осиповой, которая уже месяц назад должна была быть отпущена на свободу, возникают столько нарушений американского законодательства и правил безопасности, объяснить ничем иным, кроме как желанием судьи Канзаса новых издевательств над многодетной матерью, лишенной своих маленьких детей, нельзя», – сказал Филипюк.

Он также сообщил, что посольство РФ в Вашингтоне было проинформировано о нарушениях в отношении россиянки.

В 2014 году Осипова уехала из США с ребенком от первого брака и годовалой дочерью от американца Брайана Мобли. При этом она была беременна третьим ребенком. В 2017 году ее задержали в США, куда женщина вернулась для урегулирования споров с Мобли. В США ее обвинили в похищения собственных дочерей с двойным гражданством и вымогательстве (она просила бывшего мужа платить алименты). Апелляционный суд снял обвинения в вымогательстве, которые составляли основную частью приговора.



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