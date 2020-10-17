 

Создатели нового Чебурашки обойдутся без Гены и замахнутся на мировой уровень

17.10.2020, 18:45, Новости дня

Герой популярных советских мультфильмов возвращается на экраны: российская кинокомпания планирует снять новую картину про Чебурашку для проката в РФ и за границей, где растёт число фанатов этого «неизвестного науке зверя», пишет The Times. В новой версии кукольную анимацию заменят на компьютерную, а также обойдутся без крокодила Гены — лучшего друга Чебурашки и постоянного участника его приключений.


YouTube/Get Movies

Чебурашку ждёт обновление — популярный персонаж советского мультика, полюбившегося нескольким поколениям российских детей, станет героем нового фильма, пишет The Times. Маленький меховой «неизвестный науке зверь», который прибыл в Москву в ящике из-под апельсинов, будет воссоздан с помощью компьютерных технологий для растущей международной аудитории.

Как рассказывает британская газета, новый фильм главным образом предназначен для российских зрителей, однако, скорее всего, вызовет интерес и в Японии, где Чебурашка имеет культовый статус. В самой РФ этот персонаж считается национальным достоянием: он четыре раза становился символом олимпийской сборной, а песенку его друга крокодила Гены чаще всего исполняют на праздновании дня рождения.

Впервые Чебурашка появился в книге советского писателя Эдуарда Успенского, однако больше всего известен как главный герой серии популярных кукольных мультфильмов, снятых в 1969—1983 годах. В них рассказывается о том, как Чебурашка — коричневый зверёк с огромными ушами ростом не выше маленького ребёнка — находит работу на витрине магазина, торгующего уценёнными товарами, а живёт в телефонной будке. Потом он знакомится с Геной, который работает в местном зоопарке крокодилом. Вместе они переживают множество приключений и даже пытаются стать пионерами. Издание отмечает, что в новом фильме Гена не появится.

В заключении The Times упоминает о ряде судебных тяжб по поводу прав на использование образа Чебурашки. Создатели фильма получили право на съёмку от семьи Успенского, а Виталий Шляппо из компании Yellow, Black and White (YBW) заявил о «колоссальной ответственности», которую ощущают он и его коллеги «перед сотнями миллионов людей в РФ и по всему миру, каждому из которых Чебурашка знаком с детства».



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