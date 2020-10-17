Новое поколение седана Hyundai Elantra появится в России

17.10.2020, 18:40, Новости дня

Известный бренд Hyundai анонсировал старт продаж популярной модели Elantra в новой генерации на российском рынке.

Новинка получила длину 4650 мм, а колесную базу 2720 мм. Кроме того, модель теперь поставляется с моторами на 1,6 и 2,0 литра с мощностью 128 и 150 л.с. Также следует отметить, что новинка получила 6-ступенчатую автоматическую или механическую коробку передач. В салоне применили новый блок управления климатической системой, адаптивный круиз-контроль.

Среди новшеств называют систему экстренного торможения, ассистент при движении в заторе, а также систему мониторинга слепых зон. Пока дата старта продаж на российском рынке не называется, однако эксперты прогнозируют скорое появление автомобиля в продаже.