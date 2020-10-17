Компания Infiniti выпустила обновленную версию кроссовера QX50

17.10.2020, 18:40, Новости дня

Японская компания Infiniti завершила обновление популярного кроссовера Infiniti QX50.

Данный автомобиль сможет похвастаться улучшенными параметрами безопасности, а также ламинированным стеклом. Следует отметить, что переднеприводная модификация QX50 может похвастаться беспроводным подключением к Wi-Fi, а также улучшенными подушками безопасности. Кроме того, при выявлении аварии система автоматически отправит сигнал в службы спасения.

Следует отметить, что новинка также получила систему подогрева передних кресел в максимальной комплектации. Стартовая стоимость нового кроссовера QX50 составит от 39 тысяч долларов. В расширенном исполнении разработчики запросили за топовый паркетник QX50 порядка 55 тысяч долларов.