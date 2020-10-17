 

Новый монитор Sony показывает объемное изображение без 3D-очков

17.10.2020, 18:40, Новости дня

Компания Sony представила очередную новинку. Это монитор, предназначенный для профессионалов в области компьютерной графики.

Как пояснил разработчик, устройство демонстрирует объемное изображение, однако пользователю уже не нужно надевать 3D-очки, что обеспечивает комфортные условия работы.

Для того чтобы обеспечить демонстрацию объемного изображения, создатели монитора нанесли на поверхность экрана тончайший слой из микроскопических линз. В результате удалось достичь необходимого преломления излучаемого света. Изображение становится объемным, а не плоским, как на всех обычных мониторах. Также в устройстве работает специальная камера, которая следит за движением глаз пользователя. Стоимость монитора составляет 5000 долларов.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.07 / В США назвали стоимость вакцины от коронавируса

07.09 / Сутки на Донбассе. Один раненый, один погибший, боевики совершили две провокации в районе Шумов

12.08 / Власти Беларуси: силы безопасности стреляли по протестующим боевыми патронами

07.10 / Кипрского гражданства собрались лишить двоих россиян

06.10 / DM – «унизительно, необъяснимо» — в Amnesty International рассказали о плохом обращении с пожилыми британцами в пандемию

06.09 / Лесной пожар в Харьковской области ликвидирован – ГСЧС

30.06 / ФСБ предотвратила теракт во Владикавказе

10.10 / В горсовете Харькова отрицают, что Кернес потерял речь из-за инсульта и COVID-19

11.07 / “Укрзалізниця” возобновит курсирование 38 пригородных и трех региональных поездов

21.08 / “Не было симптомов, а уже через два-три дня – пневмония”. Зеленская рассказала, как перенесла COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска