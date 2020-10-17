Новый монитор Sony показывает объемное изображение без 3D-очков

17.10.2020, 18:40, Новости дня

Компания Sony представила очередную новинку. Это монитор, предназначенный для профессионалов в области компьютерной графики.

Как пояснил разработчик, устройство демонстрирует объемное изображение, однако пользователю уже не нужно надевать 3D-очки, что обеспечивает комфортные условия работы.

Для того чтобы обеспечить демонстрацию объемного изображения, создатели монитора нанесли на поверхность экрана тончайший слой из микроскопических линз. В результате удалось достичь необходимого преломления излучаемого света. Изображение становится объемным, а не плоским, как на всех обычных мониторах. Также в устройстве работает специальная камера, которая следит за движением глаз пользователя. Стоимость монитора составляет 5000 долларов.