Медики рассказали о продуктах, снижающих высокий сахар в крови

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17.10.2020, 18:17, Разное

Медики рассказали о продуктах, которые помогают противостоять гипергликемии. Они заявляют, что изменение рациона считается простым способом контроля уровня сахара в крови.
На диабет 2 типа приходится 90% всех случаев болезни, а возникает он на фоне хронически высокого сахара в крови, так как организм не способен выработать достаточно инсулина и адекватно реагировать на него. Специалисты напомнили о лакомстве, которое позволяет противодействовать гипергликемии. Ингредиентом такого десерта является вишня, в которой содержится группа соединений антоцианов, помогающих бороться с развитием инсулинорезистентности, увеличивая вырабатывание гормона, вызывающего чувствительность к инсулину. Медики полагают, что при употреблении ягоды уменьшаются симптомы повышенного сахара в крови, усталости, потери веса.

Также при диабете идеальным ингредиентом в десертах считается корица. Опыты доказали, что она помогает инсулину снабжать клетки организма нужным количеством энергии, предупреждая необходимость выделения гормона в огромном количестве и защищая так от инсулинорезистентности. Полезным лакомством считается и греческий йогурт, который в своем составе сочетает высокие дозы белка и жир. Для его усвоения организму необходим длительный период, что задерживает резкий скачек сахара в крови и его рост.

Десерт с полезными компонентами готовить довольно легко, нужно вишню смешать с греческим йогуртом и посыпать корицей. При желании можно положить в него 2-3 ложки овсяных хлопьев.



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