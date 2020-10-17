Личное: “Смотрела на него распахнутыми глазами”

17.10.2020, 18:15, Разное

В этом длинном письме посмотрим, как завышенная самооценка (корона) уничтожает самоуважение.

И как та же самая корона ломает рефлексию.

Без хорошей рефлексии у вас ни спонтанности не будет, ни обаяния, ни эмпатии.

Эмпатия может быть, только если у вас очень хорошая рефлексия. Если вы точно понимаете свои эмоции, вы и чужие легко распознаете.

И нам очень важно научиться видеть, где в письмах самооценка авторов, а где их рефлексия, потому что пока это каша и неразличимый хаос внутренней жизни, на этим невозможно работать.

Изучить – это значит опознать, разделить, назвать, сравнить и оценить.

zelenayakoshka

Здравствуйте уважаемая Эволюция.

Надеюсь на разбор ситуации, которая длится уже почти 2 года.

Мне 29 лет, замужем не была, детей нет. Есть своя квартира в ипотеке (помогли родители), 5 лет назад переехала из провинциального города в СПб, спустя несколько лет помогла переехать родителям. Сейчас стараюсь им помогать финансово, насколько есть возможность.

Внешность простая, не толстая, раньше занималась танцами, сейчас регулярно хожу в зал, стараюсь отточить фигуру, добавить рельефа.

С И. мы познакомились 4 года назад, когда я пришла устраиваться к нему в офис.

И. 34 года, в разводе, есть дочь школьница. Внешне похож чем-то на голливудского актера.

Подкачанный, загорелый, увлечен залом и тренировками, много читает литературы по саморазвитию, бизнесу и психологии. Всегда живо увлечен собственными идеями и умеет заражать ими окружающих. Красиво говорит. Вокруг него всегда много симпатизирующих ему женщин.

На момент моего трудоустройства встречался со своей бывшей клиенткой 4 года. Достаточно обеспеченная девушка, работает в компании своего отца. Сделал ей предложение, они готовились к свадьбе.

(В общем, небожитель)

Я работала рядовым сотрудником под управлением руководителя проектов. И. видела нечасто, но в его присутствии было некомфортно. Взгляд у него был всегда с насмешкой, пронизывающий, как будто видел насквозь все. Я все время смущалась, и прятала глаза. Часто он задавал вопросы «почему такая молчаливая?» – отвечала, что как новый сотрудник просто наблюдаю и учусь работать.

(С самого начала она перепутала свое подчинение на работе и в личной жизни. На работе ваше подчинение состоит в том, что вам могут ставить задачи и вы должны исполнять и отчитываться. Делать это надо с достоинством и четко по делу. Лебезить, смущаться, держать глаза в пол и строить из себя испуганную лань не просто не следует, а ни в коем случае нельзя. Ваша профессиональная СЗ и ОЗ от этого падает. А личная тем более)

Т.к. моя работа мне очень нравилась, старалась чаще проявлять инициативу, учиться новому, впитывать все, когда вместе выезжали на объекты, внимательно наблюдать за процессом работы руководителя и самого И. – их манеры вести дела и т.д. и перенимать себе. Постепенно начала задавать вопросы, интересоваться тем, что непонятно. С И. редко разговаривали, и строго по делу, но он всегда готов был объяснять, если что-то непонятно и активно поддерживал от сотрудников все вопросы. Говорил «Чем больше вопросов, тем больше я понимаю, что вы заинтересованы в развитии».

Я параллельно знакомилась и встречалась с мужчинами, но романы как вспыхивали, так и угасали – мы друг друга не особо заинтересовывали. И так случилось, что я влипла в сильную аддикцию. Страдала по парню, с которым был секс-онли около 4х месяцев и после он прекратил все наши встречи, сказав, что у него есть девушка в другом городе, с которой они уже вместе 1,5года. Жутко унижалась перед ним, названивала, просила вернуться на любых условиях. Слилась.

(По тому как она описывает себя на работе “старалась учиться, впитывать, перенимать” очевидно, что образ послушной Ученицы кажется ей очень востребованным. Поэтому она и бегает за парнями, бросившими ее. Ей кажется, что их умилит и растрогает ее липкость. Не видит, что это делает ее безобразной)

На работу тогда ходила лохудрой, иногда с сильным похмельем. Старалась задачи выполнять по мере сил. Работа, хоть немного, но меня отвлекала. В этот момент гуглила «как закрыть гештальт» и впервые познакомилась с Вашим блогом. Сразу же купила и прочитала книгу. Стала читать все более ранние статьи блога, вникать в терминологию.

(Меня тоже хочет подкупить послушанием. Народ, мне досадно, что вы читаете блог, а успехов у вас ноль. Молчите лучше об этом)

И. видел в каком состоянии я нахожусь и, как-то, вызвал на разговор. Я понимала, что не могу выполнять свои задачи должным образом и думала, что он планирует меня уволить. Поэтому сразу ему сказала: Я все понимаю, готова уволиться.

Он спросил – Что с тобой происходит?

Я разрыдалась перед ним, рассказала про этого парня. Было стыдно.

Он говорил что-то вроде «соберись, ты красивая девчонка, не раскисай, он мудак, так бывает». Я поблагодарила, не ожидала, что владелец студии станет поддерживать. Пообещала стать более ответственной. Была ему благодарна в тот момент и начала потихоньку выбираться из аддикции.

(Вот суть короны всех Учениц. Они уверены, что милашки в своих школьных фартучках и спущенных колготках. Смотрят на себя со стороны и любуются. И переключившись с одного Учителя на другого, она сразу приободрилась, как голодный комар, нашедший новую шею)

Спустя пару месяцев у И. и руководителя проектов случился конфликт, и руководитель резко уволилась. И. насколько я знала, тогда был в постоянных ссорах со своей невестой, они то расходились, то сходились. Переживал это он тяжело, пропадал и пил. Трубки мог не брать по несколько дней. Я, как самый старый после руководителя проектов сотрудник взяла ее обязанности на себя. Тем более мне нужно было выбираться из своей аддикции. Я нагрузила себя дополнительными обязанностями. Позже официально вступила в должность руководителя. С проектами стали вроде как справляться, хоть и не без внеурочных дней. И. активно поддерживал все мои идеи. Я стала чувствовать себя частью большой команды.

Через примерно полгода такой работы начались проблемы с выплатой зарплаты. В это время И. окончательно расстался со своей невестой. Возможно, это было связано – он потерял контроль над студией, а у меня не было достаточно опыта, чтобы закрывать возникающие вопросы. Я пыталась также активно поддерживать и страховать И. как владельца студии. Работали с ним под девизом «часть команды, часть корабля», это же я транслировала остальным сотрудникам.

Но, конечно, стали возникать конфликты и многие через какое-то время уволились. Я искала подработки, работала по выходным и пыталась своими силами максимально помогать студии. Из команды остались я и один из проектировщиков. Работали каждый за троих. И. говорил, что очень ценит нашу преданность, скоро исправит ситуацию и если бы он точно знал, что не сможет вытянуть нас из кризиса, держать бы не стал.

Я как руководитель проектов часто ездила на объекты вместе с И., мы много проводили времени в дороге и разговаривали. Через какое-то время я стала замечать боковым зрением что И. задерживает на мне взгляд.

(Она наплакалась ему в начале про свои унижения перед каким-то парнем. Этим она уже поставила себя рядом с плинтусом в его картине мира. Но она так старается работать без денег на него, что он все чаще чувствует долг перед ним. И очень хорошо видит, что она влюблена в него. Поэтому смотрит на нее и думает, сколько ему надо выпить для этого. А как ее корона это толкует?)

Я глаза не поднимала, делала вид, что занята работой в телефоне. Но внутри было смятение и вопрос «а что происходит?». Мы стали сближаться сначала как приятели, он писал про фильмы которые смотрит, кидал мне в соц.сетях музыку, которую слушает, рекомендовал мне читать книги, которые сам уже прочел.

(Она думает, что это приятельский формат, когда он взял над ней шефство и стал пытаться приводить ее в удобоваримую форму, как Пигмалион)

Тогда я заметила, что у нас есть много пересечений по интересам, и в музыке и в фильмах и в мировоззрении. Я все его рекомендации принимала с огромной благодарностью и распахнутыми глазами, т.к. И. имел для меня огромный авторитет и стал на тот момент наставником. Я отметала все сексуальные мысли о нем, т.к. видела с кем он встречался и даже не думала, что он обратит внимание на такую, как я.

(Обратите внимание на ее самооценку. Она думает, что распахнутые глаза – это очень секси. А рефлексия ее ей врет, что она не думает про секс. На самом деле она просто боится об этом думать много, но то и дело думает. Кто понимает, как завышенная самооценка ломает рефлексию?)

Поэтому про взгляды говорила себе, что показалось и нечего надумывать.

(А вот и диалог с короной вместо рефлексии, заметили? Опишите его)

Как-то после возвращения из отпуска, он сказал мне, что я очень посвежела, и что мне идут джинсы. Я поблагодарила за комплимент, не знала, как реагировать по-другому. Думаю, он в тот момент видел уже мое смятение и неловкость. Я тогда еще не осознавала, что уже увлеклась им.

(Он не сомневается, что она влюблена в него по уши. А у нее провал в эмпатии из-за завышенной самооценки и плохой рефлексии. Опишите его)

Мы продолжали общаться как приятели, деньги также выплачивались с перебоями, хотя мы делали максимум, который возможен, иногда и по три-четыре недели без выходных. В итоге я И. озвучила срок, до которого я жду его решения по студии и если все плохо, то ухожу. Он согласился.

За неделю до даты Х я была с друзьями на винном фестивале. Он увидел это по сториз в соцсети, ответил и сказал, что сейчас приедет. Мои друзья поехали к этому времени в другое место, а я решила дожидаться И. Когда он приехал, мы сделали рейд по винным лавкам фестиваля и изрядно напились. Сидели на шезлонгах – до самого закрытия и разговаривали. Я снова подняла тему денег и работы и сказала: как бы мне не было жаль бросать такую интересную работу, но если мне за нее не заплатят, я вынуждена буду уйти. И. соглашался.

После закрытия фестиваля, когда я ждала такси, случился примерно такой диалог:

И.: Как ты воспринимаешь правду?

Я: Довольно спокойно, а что не так?

И: Почему ты воспринимаешь сразу что что-то не так? Ты всю правду воспринимаешь со знаком «минус»? А если это правда со знаком «плюс», как ты ей воспользуешься?

Я: К чему ты? Говори уже.

И: Ты меня возбуждаешь.

Я удивилась, стала вспоминать все его взгляды.

(Они пьяные, он должен ей денег. Но она в ответ на его сомнительный комплимент тут же начинает наполнять шкатулку тем, чем уже набиты ее карманы)

И. продолжил:

И.: Отношений я тебе не предлагаю, к ним я не готов, но вот факт я тебе озвучил. Что ты будешь с ним делать?

Я: Ты меня тоже возбуждаешь, но я не смогу совмещать рабочее и личное. Это плохо закончится.

(Здесь она кокетливо отказывает ему. Из-за этого его СЗ еще больше вырастит. Если бы она хорошо видела, что происходит, то сказала бы совсем иначе, а главное с другой целью. Опишите разницу)

Как раз подъехало такси, я вежливо попрощалась с И. и уехала домой. В машине меня раздирали противоречия и его слова, подтверждающие его взгляды и комплименты последние 3 месяца. Хотелось вернуться и согласиться на все его условия.

На утро, первая фраза, которую он написал, была; «Как же мы напились вчера!»

Я поняла, что он жалеет о сказанных словах, поддержала его шутливо про похмелье и старалась забыть про этот разговор. Почти сразу же влезла в унылый секс-онли с другим мужчиной. На работе часто видела, как И. ухаживает за девушкой из соседнего офиса, но при этом чувствовала, что походит ко мне слишком близко, как будто провоцирует, хотя не исключаю, что надумывала лишнего.

Я думала про него все это время и не заметила, как сильно влюбилась.

(Она и раньше влюбилась, но совсем не рефлексировала. А здесь позволила себе сдвинуть ЗВ и увидеть свои желания)

Мы продолжали переписываться как приятели, обсуждать фильмы и музыку. Через два месяца после его предложения, он как то вечером написал мне с примерным вопросом «что вам девушкам надо?», пожаловался, что та девушка, за которой он ухаживал, послала его. Я к этому времени поругалась с мужчиной, с которым был секс-онли, и понимала уже, что залипла на И. и написала, что варю глинтвейн, приглашаю его в гости. Он сказал «ты же знаешь, чем это кончится?».

(Он ей жалуется на то, что ему не дала та, кого он хотел, а она предлагает дать ему вместо нее. Почему ее подводит самоуважение? Потому что ей кажется, что она ранее отшила его и что она на том же счету, что и так девушка, для него. Именно поэтому вы себя предаете, что под короной видите себя наверху и не чувствуете унижения)

Случился диалог:

Я: Ну, в общем, мое предложение с глинтвейном сегодня в силе.

И.: Если ты уверена что потом справишься с собой на работе, то я приеду.

Я: Мозг выносить в последствии не собираюсь…может только по рабочим моментам)))

И.: Вопрос не в моем мозге, его вынести не реально. Вопрос в том чтобы не зафаталить твою психику и не потерять тебя как профессионала и руководителя проектов.

Я: Тебе нужны гарантии?

И: Да! На данный момент ты больше всех впитала моего опыта и знаний! Я не готов тебя терять как профессионала!

(Он ее отговаривает. Описывает ей, что она влюбится и ей будет сложно выносить его равнодушие. Но она говорит с ним сверху из-под своей короны. Обещает не выносить мозг, будто могла бы. Подсмеивается над его тревожностью)

Я: Меня больше волнует финансовый вопрос, чем эмоциональный. Если с деньгами все будет ок, я справлюсь с эмоциями. Вот тебе расписка: я учитываю все риски, обещаю продолжить работать спокойно и планомерно, и это не станет причиной моего увольнения.

И: Гррррр…. Что привезти к глинтвейну?

(Вот так она всех мужчин своих уговаривает на секс, когда они не хотят. А все потому, что она уверена, что они хотят, но боятся, Бедняши. Женщины, читающие рубрику, ну отрефлексируйте хоть раз подобное в себе. Вот это вот желание успокоить мужчин сверху, из-за которого вы сливаетесь под плинтус. Не вставайте сверху, не будете под плинтусом сидеть)

Этот его визит стал началом нашего с ним секс-онли, растянувшимся на полгода. Мы виделись раз в неделю. Я не могу сказать, что не ревновала, но не надумывала слишком много, ему ничего вообще не говорила. Всегда старалась, чтобы И. было со мной комфортно. Ничего не требовала. Стала замечать, что он сам стал писать чаще, как будто контролировать меня, каждые выходные спрашивал «чем занята?» и т.д., пытался меня воспитывать.

(Ей кажется, что он присваивает ее и чувствует своей. Именно на это и рассчитывают Ученицы. Им кажется, что таких хорошеньких и покорных невозможно не захотеть присвоить)

Я к этому времени читала все его книги, слушала все его советы, по утрам до работы ходила заниматься в зал. Впитывала все его знания не только по работе, но и в жизни, и все это с удовольствием, т.к. видела в нем более опытного мужчину и хотела у него учиться.

Поругались мы из-за пустяка – шерсти моего кота на моих брюках. Он высказал мне это в 7 утра, когда я была на тренировке перед работой (тогда я тренировалась больше для него, потому что он так хотел). Я взбесилась:

И: Ну пока вместо нормального восприятия конструктивной критики у тебя одни эмоции.

Я: Извини! Я и в этом не идеальна!

И: Так, ясно. Тема закрыта.

Я: Я воспринимаю твою критику, и даже стараюсь работать над своими недостатками, но тебя не устраивает даже то, как я над этим работаю! Вероятно, раз уж я тебя так раздражаю своей дряблой задницей и шерстью на брюках, мне лучше лишний раз вообще не появляться тебе на глаза…

И: Я так смотрю книги совсем мимо проходят. Ты в таком случае заведи второго кота, шерсти на одежде будет больше, можно будет смело говорить окружающим что ты любишь шерстяные вещи.

Я: У меня тоже есть ряд справедливых на мой взгляд замечаний на твой счёт. Но я молчу, потому что соблюдаю субординацию.

И: Ок. В рамках субординации теперь общаемся только по работе.

(Вот итог плохой рефлексии. Старалась слушаться, чтобы понравиться ему и стать ближе, но врала себе и ему, что это ей на пользу. Если бы она так считала, ее бы не накрыло гневом и она не стала бы его обвинять за то, что нет любви)

Сразу же я подняла тему о его задолженности по зарплате, к этому времени набежала крупная сумма, он пообещал вернуть в течение двух месяцев. Я продолжала работать на него, максимально сдерживая эмоции и соблюдая обещание, которое ему дала.

(Напоминает про деньги только в ссорах, получается шантаж)

Я понимала, что эта ссора была равна расставанию. Поэтому выкроила денег и с подругами при первой же возможности улетела в Испанию в отпуск. Вернулась отдохнувшей, загоревшей и обновленной, решила, что все наши отношения с ним в прошлом, и мы продолжим общаться как приятели и коллеги, как я ему и обещала.

Он приехал ко мне спустя неделю после моего возвращения из отпуска. Не говоря ни слова о том, что между нами, мы переспали. Я наивно понадеялась, что у него что-то изменилось ко мне. Но позже он сказал, что это было разово, извинился и сказал, что этого больше не повторится.

(Он сам ее послал, как мы помним. А он в своей короне, которую подрастила в отпуске, уже решила, что он извинялся не за то, что обнадежил ее опять, а за то, что не выполнил ее волю)

Я заблокировала его везде в соцсетях, продолжала общаться только по работе, довольно односложно. Через два месяца не выдержала и вызвала его на разговор. Мы обсудили все свои взаимные претензии и решили, что остаемся коллегами и приятелями.

(Здесь уже совсем плохое мы. Она с ним на равных внезапно, хотя вступила в отношения через щель под дверью)

Через месяц он прокомментировал одну из моих сториз с очередной профессиональной тусовки (на которые он не ходит), и через неделю приехал снова ко мне, я его приняла с мыслью «ну раз с ним возможно только секс-онли, пусть будет так», но в этот день в постели после секса он сказал:

И.: Давай попробуем?

Я: Что именно?

И: А что тебе приходит на ум?

Я поняла, что он хочет попробовать отношения. И чтобы не разреветься перед ним, обняла его.

Отношения были странные, и я все время находилась в пассивном ожидании, когда он меня бросит. Как-то когда мы переезжали из одного офиса в другой, переезд затянулся до глубокой ночи, и он рассказал что планирует с коллегами из соседнего офиса поехать в Милан и спать в одном номере с девушкой, за которой раньше ухаживал, но они так и не переспали, хотя она хотела. Хочет ее позлить. Я сначала хотела обидеться и уехать домой, но потом решила, что это только его фантазии и нечего мне на это злиться, хотя было неприятно. Наверное, в этот момент я окончательно стала ковриком.

(Почему ей кажется, что именно в этот момент? Потому что до этого она привыкла ощущать себя то на равных, то сверху, то мы, и теперь у нее ощущение падения. Хотя падать ей некуда)

Наши «отношения» продержались три недели. За это время он меня провоцировал на ссору, но я пассивно все принимала и ждала, готовила ему завтраки, ухаживала за ним, ходила в зал, и знала, что когда-то он сам закончит эти отношения.

Он расстался за неделю до моего дня рождения. Когда это случилось, я расплакалась, обняла его и сказала, что не виню его ни в чем.

(Она все время его обнимает в такие моменты, словно хочет поддержать своим сильным плечом)

И все также продолжила работать на него. После, он периодически спрашивал в ответ на мои сториз «с кем тусишь?», я отвечала, что с подругами.

Я продолжила все это время заниматься в зале и впоследствии это переросло в увлечение, которое осталось до сих пор.

На день рождения он подарил мне большой красивый букет и сказал, что я обязательно найду свою любовь.

(Он все время спрашивает, надеясь, что она кого-то себе нашла. А она думает, что он ревнует. И поэтому сидит в своей короне Спасателя одна)

К этому моменту что-то во мне сломалось. Я начала периодически истерить, терзать его претензиями и обидами. Задолженность по зарплате к этому времени он всю выплатил, но сотрудников не набрал, проектировщик, который работал со мной – уволился. Я работала за всех.

(Не сломалось, а опять накрыла вытесненная самовраньем рефлексия. Ощутила себя дурой, которая зря все это время на что-то надеется и работает за всех)

В это время у нас появился крупный заказ, который мог бы решить все финансовые проблемы. Мне приходилось врать и изображать благополучие студии, для того чтобы взять этот заказ. Я впряглась в новую работу и мы выиграли этот тендер. Но усталость была чрезмерной, я была дерганная, психованная и не узнавала себя. К концу года объявила ему, что хочу уйти. Он отложил все дела, стал со мной разговаривать, в итоге я осталась. Но через два месяца окончательно поняла, что мне больше оставаться незачем. И. стал одержим новым проектом, тендер повесил на меня и не воспринимал мои слова об усталости. Мы переехали в новый офис, но он был холодный и не адаптированный к работе. И. перестал появляться в офисе, у него были приятели с более удобным офисом, где, как мне кажется, он проводил свое время. Я сидела за рабочим столом в окружении неразобранных пакетов с вещами и пыталась решить рабочие вопросы, не зная, где пропадает И. В конце концов, настолько обозлилась на И. что встала и вышла из офиса при нем, когда он стал меня штрафовать за несоблюдение субординации. Больше не вернулась.

(Она субординацию пыталась нарушать, отжимая у него внимание)

Юридически, он на от момент остался должен мне сумму моего оклада, но т.к. я была устроена не официально, понимала, что ожидать ее не стоит.

К моему удивлению, мои старые заказчики стали звонить мне буквально на следующий день, после моего ухода и мне удалось найти заказы для существования и оплачивания ипотеки. Через неделю после ухода мне позвонили его заказчики, сказали что И. не берет трубку, они расторгли с ним договор и хотят довести проект со мной, как с автором проекта. Я согласилась, будучи уверенной, что И. через общих знакомых узнает, что я взяла этот проект.

Позже, И. написал мне и состоялся такой диалог:

Я (спрашивала про расчет): У тебя для меня новостей нет?

И.: Пока нет

И.(после паузы): Кстати, а у тебя для меня никаких новостей нет?

Я: Например?

И.: Не знаю, подумал вдруг есть какие-то.

Я: Ничего из того, о чем я обязана поставить тебя в известность.

Я поняла, что он знает обо всем, но как сотрудник, который уволилась, посчитала, что нет обязанности ставить его в известность. Позже он говорил мне, что этим я нарушила профессиональную этику.

Примерно в одно время с моим увольнением, я сдружилась с девушкой, которая была нашей общей знакомой и являлась поставщиком для студии И.

И. видел в соцсетях что мы с ней проводим время, дружим. Как-то она в телефонном разговоре рассказала мне, что он ей звонил. Рассказал ей про наши отношения, свою версию. Также рассказал, что его бывшая, которой он когда-то делал предложение, сама приехала к нему и просила вернуться, они проговорили 6 часов, в итоге он понял, что любовь не прошла, и они снова живут вместе.

Промелькнула мысль, что он может это делать мне назло, но я ее отбросила, т.к. не считала себя значимой для него.

Мне было больно, но я снова отвлеклась на работу. Иногда мы переписывались с И., я в основном просила его проконсультировать меня по работе. К слову, по проекту, который я вела после него, он консультировать отказался.

Летом этого года поздно вечером он написал мне следующее:

И.: Я могу задать несколько неприличных вопросов?

Я: Задавай

И.: Ты с кем то встречаешься?

Я: Нет

И.: У тебя есть «временный» партнёр по сексу?

Я: Нет

И.: Готова рассмотреть меня в качестве такого партнера?

Я: Снова на те же грабли?)

И.: Поясни

Я: Мы уже пробовали, это закончилось плохо, что изменилось?

И: Ничего, отношений у меня нет.

И: К отношениям я не готов (не хочу), но в рамках секса я хочу тебя

Я: Мне нужно подумать

И: Но взвешенно

И: Со своей стороны я гарантирую, что у меня параллельно никого не будет. Если появится кто-то то я скажу об этом открыто. Того же хочу от тебя. Все честно открыто и без выноса мозга.

Пару дней я молчала, потом ответила, что готова попробовать. Честно себе призналась, что скучала по нему и не могла по-другому. Но он отказался, сказал, что моя речь про грабли заставила его задуматься. Я оскорбилась, но позже забила.

(Он напивается иногда и пишет всем, с кем спал. Наутро жалеет)

Спустя месяц он стал занимать у меня деньги, небольшие. Я занимала пару раз, на третий отказалась. Также писал, спрашивал, сколько я сейчас зарабатываю, предлагал озвученную мной сумму, только с выходными, я отказалась.

Через пару дней наш общий знакомый сказал, что он живет рядом с объектом, который они ведут вместе. Этот объект находился рядом с квартирой его бывшей невесты. Я срастила пару фактов и вывалила ему свои претензии:

Я: Ты у меня деньги для каких целей занимаешь?

И: Деньги нужны были. А что?

Я: На что?

И: На жизнь

Я: Почему не занял в (его подруги из соседнего офиса)? Или у (его друг из наших поставщиков)?

И: Ну у (подруг) не хотелось. А у (друга) тем более, я с ним больше денег и объектов не касаюсь.

Я: То есть (у подруг) просить стремно, а у меня нет?

И: Да нет. В чем суть вопросов?

Я: Терзал вопрос, почему ты у «самых близких людей» не стал занимать.

И: Не понял твоего сарказма

Я: Занимать у девушки, которая тебя любила, деньги, в тот момент, когда сошёлся с (бывшей), это за гранью даже для тебя.

И: А кто тебе сказал то, что я с (бывшей)?

Я: Интуиция…

И: Да что ты. Только имей в виду, что я знаю, кто тебе сказал, что я с (бывшей). Просто потому что я это сделал специально.

Ну а с (бывшей) я не сходился.

Я: Развлекайся!

Тогда я поняла, что про свое воссоединение с бывшей он сказал нашей общей знакомой специально, но так и не поняла для чего. Склоняюсь к тому, что хотел проверить распространение слухов в его окружении.

(На самом деле она думает, что хотел заставить ее ревновать и из-за этого не может отлипнуть. Но врет себе, что думает иначе)

На месяц после этого диалога мы прекратили общение. Через месяц он внезапно вечером написал:

И: Как дела?

Я: Кино смотрю

И: А Дела то как?

И: А ты с какой целью спрашиваешь?

И: Философская тема, но есть и другой вопрос

Я: Какой?

И: В отношениях?

Я: Ты опять?

И: Снова

Я: Я в здравых отношениях со своей головой.

И: Хммм, не припомню у тебя такого состояния)

Я: Прикинь

И: Короче секс не предлагать?

Я: Формат только секса меня не устроит

И: Поясни

Я: Я хочу спать с человеком, который меня любит.

И: Ты будешь воздерживаться до того как у тебя начнутся толковые отношения?

Я: Ну пока я буду спать с тобой, толковых отношений у меня не будет, Ты же сам озвучивал условия. У меня параллельно никого не должно быть.

И: В сексе, да. Но если ты поймёшь что хочешь с кем-то завести отношения, я это полностью принимаю и не препятствую.

Я: Я не могу оценить мужчину, не переспав с ним).

И: А что тебе мешает сказать что у тебя на горизонте появился мужик с которым ты не прочь завязать отношения и как следствие переспать с ним??

Я: У меня никогда не было такого формата общения. То есть я буду спать с тобой, но параллельно знакомиться с другими?

И: Ладно, я понял. Короче. Условия те же! Секс по взаимной симпатии, без претензий на серьёзные отношения! На твои жизненные цели и отношения не посягаю. Либо да, либо нет. И пока ты муссируешь это в своей голове, имей в виду, мне ехать до тебя 50 минут.

Я: Ты хочешь ответ сегодня?!

И: Сейчас!

И: Как ты там сказала? Тебе 30 лет? Мне 34. Не будем заниматься аутизмом. На то чтобы принять «душ» и навести марафет тебе 50 минут точно хватит.

В общем, в итоге он уломал на секс, приехал, мы переспали.

(Опять он надрался и решил переспать с ней на унизительных для нее условиях. А она называет это “уломал”)

Сейчас я понимаю, что снова влипла в секс-онли с ним, но все время ловлю себя на мысли, что нужно с ним порвать.

По работе я больше от него не завишу ни финансово, ни эмоционально. Периодически мне звонят его заказчики, которые хотят работать со мной, возможно из-за того что я беру меньше денег за услуги.

Недавно позвонили заказчики его крупного клиента, я отказалась с ними работать и поставила И. в известность.

После своего ухода, я продолжила заниматься спортом, работаю над своей фигурой (сейчас задумываюсь даже выйти на соревнования в будущем), читаю книги, которые мне интересны, вижу результат, хоть и промежуточный и не идеальный.

(В результате какую-то пользу ей принесло все то, где она не только сливалась, но и работала. По работе есть небольшой прогресс, в спорте. Но без самоуважения и в короне все это коту под хвост пойдет)

И. спустя полгода, когда был у меня, сказал, что фигура у меня была раньше лучше, дом было чище, чем сейчас и в целом я закисла за последний год. Я удивилась.

Последний раз, когда мы с ним встречались у меня, он завел разговор про других девушек. Условно это выглядело так: я тянусь к нему обниматься, целоваться, а он в это время спрашивает у меня, будет ли меня крыть, когда он все-таки найдет девушку для отношений. Когда его будет также обнимать другая. Стал фантазировать, что, скорее всего, она будет похожа чем-то на него, и что их совместный ребенок будет исчадием ада. Я пожелала ему удачи в поисках.

(Он боится ее щипцов и останавливает ее на подлете. А может быть хочет отвязаться от нее вот таким способом)

Прошу помощи в разборе ситуации.

Сейчас я вижу только вариант написать ему, что не хочу больше с ним видеться, просто прошли чувства, и нет смыла дальше с ним видеться. Не знаю, что делать дальше.

(Она хочет ему написать и рассказать, что прошли чувства. Хотя могла бы просто не зазывать его к себе, когда он звонит пьяный. Звонить и сообщать – это огромные щипцы. Особенно в контексте всего остального)

Спасибо, что прочитали.