Мнение: ИРИ – По поводу визита Джавада Зарифа в КНР

17.10.2020, 18:10, Разное

Министр иностранных дел ИРИ Мохаммад Джавад Зариф прибыл с большой делегацией в Тенгчонг, в провинции Юньнань на юго-западе КНР, по приглашению своего коллеги Ван И. Эти переговоры, которые, по всей видимости, завершали 25-летнее китайско-иранское всеобъемлющее стратегическое партнерство, были важны для обеих стран.

Эти переговоры, которые состоялись в связи с 50-летием установления дипломатических отношений между двумя странами, стали идеальной возможностью, объявить о своем долгосрочном партнерстве.

Однако, как только Зариф прибыл в КНР 10 октября, высокопоставленный китайский дипломат Ян Цзечи прибыл в Абу-Даби, чтобы встретиться с наследным принцем ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

Цзечи, бывший министр иностранных дел и бывший посол в США, является членом политбюро ЦК КПК и директором комиссии по иностранным делам комитета.

Выбор времени для этого шага показывает попытки Пекина сбалансировать свои отношения с ИРИ и Советом сотрудничества стран Персидского залива.

Пекин стремится к дальнейшему прогрессу в своем всеобъемлющем стратегическом партнерстве с ОАЭ, Цзечи напомнил наследному принцу, что во время его прошлогоднего визита в КНР был достигнут важный консенсус по долгосрочному плану Пекин-Абу-Даби.

Кроме того, Цзечи сказал, что КНР намерен укрепить свое всеобъемлющее стратегическое партнерства с ОАЭ и продолжить согласование стратегий развития, а также продвигать совместное строительство инициативы “Один пояс, один путь”. Пекин уже имеет долгосрочные партнерские отношения с КСА и ОАЭ. На Абу-Даби, главного торгового партнера Пекина в странах Персидского залива, приходится 28% не нефтяной торговли между КНР и регионом. Огромное число китайских компаний базируются в ОАЭ, где проживает около 200 000 китайцев. Абу-Даби – региональный финансовый центр и вторая по величине экономика арабского мира.

Сделка между КНР и ИРИ, о которой впервые заговорили во время визита президента Си Цзиньпина в Тегеран в 2016 г, все еще обсуждается в 2020 г, и более подробные детали не были раскрыты. Однако, согласно проекту, 25-летнее стратегическое партнерство принесет неожиданные инвестиции в размере 400 млрд$ в различные иранские секторы в обмен на стабильное энергоснабжение КНР на такой же срок.

Ускоряя процесс завершения переговоров, иранская сторона была более активна после того, как проект был одобрен на заседании кабинета министров 21 июня. Визит Зарифа в КНР рассматривается как продолжающаяся стадия завершения этих переговоров.

Реза Забиб, один из помощников Зарифа, сказал незадолго до отъезда Зарифа в КНР: “Мы надеемся, что визит г-на Зарифа в КНР станет важным шагом на пути к институционализации 25-летнего документа о сотрудничестве между двумя странами, который будет хорошей основой для развития экономических отношений.

После встречи со своим иранским коллегой министр иностранных дел КНР, заявил о поддержке Пекином – Тегерана и подтвердив приверженность КНР ядерной сделке 2015 г, и не объявил о соглашении о стратегическом партнерстве с ИРИ.

Перед переговорами официальный представитель Госсовета Хуа Чунин сказал: “Во время предстоящего визита министра иностранных дел ИРИ Зарифа в КНР он проведет переговоры с государственным советником и министром иностранных дел Ван И. Мы хотим работать с ИРИ над углублением нашего двустороннего всеобъемлющего стратегического партнерства”.

Между тем, китайская Global Times с энтузиазмом освещала визит Цзечи в ОАЭ и дальнейшее улучшение отношений, тогда как относительно визита Зарифа и 25-летнего партнерства Тегерана с КНР было относительно тихо. В официальном заявлении китайского правительства основное внимание уделялось ядерному соглашению 2015 г, и то же самое сделали другие китайские СМИ.

КНР находится на завершающей стадии изучения плана. После официального объявления китайско-иранская сделка о стратегическом партнерстве может стать важным поворотным моментом, так-как имеет далеко идущие последствия для Запада.

В ИРИ Махмуд Ваези, глава администрации президента Хасана Рухани, высоко оценил итоги визита Зарифа, назвав его очень успешным и заявив, что были проведены очень всеобъемлющие переговоры по двусторонним, экономическим, политическим и культурным вопросам, а также прошло обсуждение 25-летнего плана.

Всего через несколько дней после визита Зарифа в КНР Рухани намекнул, что Тегеран уделяет приоритетное внимание укреплению отношений с КНР, соседями ИРИ и Евразийским экономическим союзом во всех областях, включая энергетику и технологии.

Что касается Эр-Рияда и Абу-Даби, Пекин уже улучшил отношения с ними до такого уровня, что даже если сделка с ИРИ будет заключена, это не нарушит баланс сил в регионе. Многие положения в просочившемся проекте соглашения между КНР и ИРИ аналогичны положениям китайской Белой книги по китайско-арабским отношениям.

Когда Пекин и Тегеран наконец сделают свое долгосрочное соглашение официальным, условия контракта могут быть не новостью для стран ССЗ, которые уже давно расширяют свои отношения с КНР. Следовательно, в долгосрочной перспективе ИРИ, возможно, придется быть более терпимым по отношению к странам Персидского залива, поскольку они также поддерживают тесные партнерские отношения с Пекином.