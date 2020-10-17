Предсказан рост преступности из-за реформы МВД

17.10.2020, 18:08, Новости дня

Реформа полиции в РФ может стать причиной увеличением уровня преступности, поскольку из-за нее из ведомства могут уйти квалифицированные кадры, сообщил источник в силовых структурах.

«В настоящее время МВД испытывает сильный дефицит квалифицированных кадров. Реформа приведет только к усугублению ситуации», – сообщил собеседник Ura.ru.

По его мнению, реформа затронет тех, кто «работает на земле», поскольку предлагается сократить имеющиеся в полиции вакансии. Это приведет к усугублению сложившегося кадрового дефицита, уверен источник.

Недостаток кадров привел к тому, что в следственных отделах скопилось множество материалов, которые не рассматриваются в сроки. Сотрудники полиции находятся в постоянном стрессе из-за ненормированного графика работы, добавил собеседник.

Президент ассоциации профсоюзов полиции РФ Алексей Лобарев согласен с тезисом, что МВД потеряет профессиональных сотрудников, если реформа состоится.

«После реформ мы теряем лучшие свои кадры – «золотой фонд» профессионалов, которых после даже маленьких оргштатных изменений, по разным причинам, вынуждают увольняться», – сказал Лобарев. По его словам, преступность наращивает темпы и совершенствуется с каждым днем, потому системе нужны профессионалы.

Напомним, Минфин предложил провести реформу органов внутренних дел, сообщали СМИ со ссылкой на письмо из аппарата Совбеза замглавы МВД Александру Горовому.

По этим данным, на базе МВД предлагается создать единый правоохранительный орган, включающий в себя функции ФСИН, ГФС и ФССП, а также сократить численность сотрудников на 10%.