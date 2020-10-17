 

Вирусолог допустил агрессивную мутацию коронавируса из-за животных

17.10.2020, 18:08, Новости дня

Животные могут спровоцировать новые агрессивные мутации коронавируса, рассказал доктор биологических наук и профессор кафедры вирусологии МГУ Алексей Аграновский.

«От них, собственно, и появился SARS-CoV-2. Там он менялся и оказался весьма приспособлен, чтобы заражать людей. В человеческой популяции это вряд ли произойдет», – сообщил вирусолог Ura.ru.

По словам Аграновского, чтобы мутировать, коронавирусу необходимо много носителей. Специалист не думает, что он разовьется в более агрессивную форму, поскольку ему не хватит количества инфицированных. Кроме того, COVID-19 имеет низкую скорость изменения, что делает его мутацию крайне маловероятной.

О полной же победе человечества над коронавирусом можно будет говорить только тогда, когда прирост заболевших будет менее 1 тыс. инфицированных в сутки, добавил профессор.

Ранее профессор школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова назвала причины неточности ПЦР-тестов на коронавирус.

По всему миру было зарегистрировано 39,3 млн случаев инфицирования COVID-19. Из них летальных 1,1 млн.

В РФ за прошедшие сутки выявили 14,9 тыс. случаев коронавируса.



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