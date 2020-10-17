Вирусолог допустил агрессивную мутацию коронавируса из-за животных
17.10.2020, 18:08, Новости дня
Животные могут спровоцировать новые агрессивные мутации коронавируса, рассказал доктор биологических наук и профессор кафедры вирусологии МГУ Алексей Аграновский.
«От них, собственно, и появился SARS-CoV-2. Там он менялся и оказался весьма приспособлен, чтобы заражать людей. В человеческой популяции это вряд ли произойдет», – сообщил вирусолог Ura.ru.
По словам Аграновского, чтобы мутировать, коронавирусу необходимо много носителей. Специалист не думает, что он разовьется в более агрессивную форму, поскольку ему не хватит количества инфицированных. Кроме того, COVID-19 имеет низкую скорость изменения, что делает его мутацию крайне маловероятной.
О полной же победе человечества над коронавирусом можно будет говорить только тогда, когда прирост заболевших будет менее 1 тыс. инфицированных в сутки, добавил профессор.
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