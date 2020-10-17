Мнение: О антикоммунистических ‘борцах за свободу’

17.10.2020, 18:00, Разное

Еще немного о антикоммунистических 'борцах за свободу'

Ровно 50 лет назад состоялся первый захват самолётов в СССР. 15 октября 1970 года два литовца, отец и сын Бразинска, захватили рейс. Убили стюардессу и пилота-помощника – на фото 19 летняя молодая коммунистка и поэтесса Надя Курченко, пытавшаяся остановить их на борту.

Отец Пранас Бразинскас во время Второй мировой войны служил нацистским коллаборационистом (Schutzmannschaft), но не был осужден, поскольку не участвовал в массовых казнях. Но в 1955 году – был осужден за коррупцию – за использование должности для 'личной прибыли' (1 год). Потом работал менеджером магазина и в 1966 году – осужден на 5 лет за кражу общественной собственности. После выхода в 1970 году – организовали спекуляцию с украденным золотом. Опасаясь нового ареста решил захватить рейс.

В Турции, где приземлился захваченный рейс, оба были осуждены на 2 лет и помилованы как ′′ борцы с коммунизмом". Потом они переехали в США и снова получили убежище как ′′ борцы с коммунизмом". Вплоть до распада Советского Союза в 1991 году советская власть продолжала настаивать на экстрадиции Бразинских, регулярно заявляя об американском лицемерии в укрывательстве террористов.

В 2002 году сын Алгирдас Бразинскас во время семейной ссоры убил своего отца Пранаса Бразинскаса. Теперь его осудили в США за это.

Но убитую стюардессу – Надю Курченко – до сих пор вспоминают и вспоминают 15 октября.

https://www.facebook.com/dmitri.kovalevich.94 – цинк