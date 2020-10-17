 

Дефицит четырех витаминов может снизить остроту зрения

17.10.2020, 17:53, Разное

Американские специалисты считают, что недостаток в организме четырех ключевых витаминов может привести к возникновению различных проблем со зрением. В особенности это касается людей, которые находятся в пожилом возрасте. Если с пищей не поступает достаточное количество полезных веществ, то увеличивается риск развития опасных патологий, связанных со зрением.
Морковь полезна для глаз, поскольку в ней содержится витамин А. В случае его недостатка ухудшается зрение. Его можно получить из творога, яиц, тыквы и батата.

Позитивно на здоровье глаз сказываются витамины группы В. При их нехватке ухудшается состояние сетчатки, поэтому зрение перестает быть четким. Недостаток витаминов этой группы также приводит к проблемам со зрительным нервом.

Часто у пациентов диагностируют катаракту, когда происходит помутнение хрусталика глаза. Мощными антиоксидантами являются витамины С и Е, они помогают справиться с подобными проблемами. Первый элемент содержится в клубнике, сладком перце, брокколи, апельсинах, второй – в авокадо, миндале, подсолнечном масле.



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