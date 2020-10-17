Лера Кудрявцева продемонстрировала закулисье шоу «Звезды сошлись»

17.10.2020, 17:53, Разное

Лера Кудрявцева приняла решение продемонстрировать фанатам закулисье шоу «Звезды сошлись». Ведущая хочет, чтоб подписчики знали, как происходит ее рабочий процесс.

На своей странице в Instagram Лера Кудрявцева опубликовала фото во время работы, а также в коротком видео представила всю аппаратуру, которая находится на площадке. В кадр попали даже коллеги знаменитости. Поклонникам образ ведущей напомнил «костюм охотницы за приведениями». Она выбрала однотонный наряд бежевого оттенка, который состоит из свободной блузки и широких брюк. Макияж ей сделали насыщенный, с акцентом на глаза, а волосы оставили распущенными.

В публикации Лера Кудрявцева предложила поставить друг другу сердечки, чтобы пожелать здоровья в непростое время. Подписчики поблагодарили актрису за идею, пожелали здоровья, а также отметили ее красоту.