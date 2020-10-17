 

Врачи назвали покраснение языка сигналом скорого сердечного приступа

17.10.2020, 17:53, Разное

Китайские медики заявили, что сигналом скорого сердечного приступа может стать красный язык. Такой вывод они сделали после проведения исследования на эту тему.
Сердечные приступы происходят, когда артерия, снабжающая кровью и кислородом орган, блокируется. Как правило, в этом виноват кровяной сгусток. Тромбы образуются из-за развития ишемической болезни сердца. При ней происходит закупорка коронарных артерий отложениями холестерина.

Язык человека может много рассказать о состоянии его здоровья. Его красный цвет указывает о вероятности наступления инфаркта миокарда. Если на языке присутствует желтый налет, то это значит, что существует большой риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

В предыдущем исследовании красный язык указывал на онкологию поджелудочной железы. Его темный оттенок говорит о наличии диабета, а также дрожжевых инфекциях и недостаточной гигиене ротовой полости. Ярко-красный цвет свидетельствует о дефиците В12, фолиевой кислоты и железа.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.09 / Подтверждена связь между употреблением белого риса и диабетом 2 типа

02.10 / В Еврейской автономной области обнаружилось 1488 поддельных евреев

01.07 / Экс-супруга короля Малайзии показала подросшего сына: Маленький счастливый принц

01.08 / Мнение: О проклятии августа, пришедшем в Россию досрочно

09.09 / Ирина Шейк и ее дочь Лея сходили на ланч после встречи с Брэдли Купером

09.09 / AstraZeneca приостановила испытания вакцины от COVID-19 в связи с «необъяснимой болезнью» участника

02.10 / Лабиопластика: терпеть или решиться?

04.08 / Мнение: Дискриминация белого гетеросексуального большинства не вечна

15.09 / Названы самые высокооплачиваемые футболисты мира

30.06 / Звезда сериала “Великолепный век” Бурак Озчивит и его жена отметили годовщину свадьбы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска