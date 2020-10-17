Врачи назвали покраснение языка сигналом скорого сердечного приступа

17.10.2020, 17:53, Разное

Китайские медики заявили, что сигналом скорого сердечного приступа может стать красный язык. Такой вывод они сделали после проведения исследования на эту тему.

Сердечные приступы происходят, когда артерия, снабжающая кровью и кислородом орган, блокируется. Как правило, в этом виноват кровяной сгусток. Тромбы образуются из-за развития ишемической болезни сердца. При ней происходит закупорка коронарных артерий отложениями холестерина.

Язык человека может много рассказать о состоянии его здоровья. Его красный цвет указывает о вероятности наступления инфаркта миокарда. Если на языке присутствует желтый налет, то это значит, что существует большой риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

В предыдущем исследовании красный язык указывал на онкологию поджелудочной железы. Его темный оттенок говорит о наличии диабета, а также дрожжевых инфекциях и недостаточной гигиене ротовой полости. Ярко-красный цвет свидетельствует о дефиците В12, фолиевой кислоты и железа.