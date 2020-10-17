 

В Кропивницком бушевала буря, есть пострадавшие

17.10.2020, 17:51, Новости дня

Днем 17 октября сильная буря пронеслась в Кропивницком, сообщает “Гречка”.

Пострадали районы Лелековка и Балашовка.

“Как рассказывают очевидцы, все продолжалось не более пяти минут. За это время непогода успела сорвать крыши с домов, повредить заборы. Оборвало провода, повалены деревья. Люди говорят, это было похоже на смерч”, – пишет издание.

Три человека травмированы, погибших нет. Повреждены линии электропередач и газопровод.

В YouTube выкладывают видео последствий непогоды.

ВИДЕОВидео: Active Life / YouTube

На место событий прибыл мэр Кропивницкого Андрей Райкович. По его словам, людям, которым негде переночевать, предложат места в гостинице “Турист”.

Глава областной государственной администрации Андрей Назаренко написал в Facebook, что ураган также сносил внешние конструкции зданий и крушил стены. Спасатели, полиция, газовики, а также другие коммунальные службы уже устраняют повреждения, отметил губернатор.

Страшної шкоди наробила сьогоднішня негода. Серйозно постраждав Кропивницький. Шквальний вітер позносив дахи, позривав…

Posted by Андрій Назаренко on Laupäev, 17. Oktoober 2020

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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