В трех музеях Турции появился украинский аудиогид

17.10.2020, 17:51, Новости дня

В рамках пребывания первой леди Украины Елены Зеленской в Турции в трех музеях этой страны запустили украиноязычные аудиогиды, сообщает сайт украинского президента.

Зеленская приняла участие в торжественном запуске аудиогида на украинском языке в крупнейшем дворце Стамбула – Долмабахче. Церемонию посетила супруга президента Турции Реджепа Эрдогана Эмине.

Также украинские аудиогиды были представлены еще в двух известных культурных достопримечательностях Турции – музее под открытым небом Эфес и национальном парке Гереме в Каппадокии.

Перевод экскурсионных текстов осуществлен силами посольства Украины в Турции и Генерального консульства в Стамбуле.

Всего украиноязычные аудиогиды есть уже в пяти крупнейших музеях Турции. В 2019 году они появились в стамбульском храме Айя-София и во дворце Топкапы.

Зеленская запустила инициативу летом 2020 года. Украинский перевод появился в венской “Альбертине” и в лондонском Тауэре.