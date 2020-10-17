Президент Эстонии осудила главу МВД за высказывание о геях

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17.10.2020, 17:51, Новости дня

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд осудила высказывание министра внутренних дел страны Марта Хельме о сексуальных меньшинствах.

«Не понимаю нескрываемой враждебности министра внутренних дел Марта Хельме к нашему общества. Ведь мы говорим о нашем народе, о наших полицейских и учителях, о наших творческих людях и строителях, о наших соседях, коллегах, друзьях. Классификация их на правильных и неправильных по сексуальной ориентации, цвету кожи или любому другому признаку – это неприемлемо, противоречит нашей конституции, а также просто по-человечески отвратительно. Это провокация, разделяющая людей на более ценных и менее ценных в зависимости от того, кем они родились», – написала Кальюлайд в своем Facebook.

Президент считает, что с такими взглядами Хельме не подходит для правительства Эстонии. Она отметила, что заявления главы МВД «причиняют боль эстонскому народу и лично ей».

Ранее Хельме сказал, что консервативная народная партия Эстонии, в которой он состоит, готовит референдум, чтобы ввести в законодательство положение о браке как союзе между одной женщиной и одним мужчиной.

Министр также предложил недовольным геям уехать в Швецию, где на них «смотрят более вежливо».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как гей-браки рассорили эстонское руководство.



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