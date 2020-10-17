 

Президент Эстонии требует уволить главу МВД из-за высказываний о гомосексуалах

17.10.2020, 17:51, Новости дня

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд потребовала от премьер-министра Юри Ратаса уволить министра внутренних дел, лидера Консервативной народной партии Марта Хельме за гомофобные высказывания. Об этом глава государства написала в Facebook 17 октября.

“Я не понимаю неприкрытую враждебность Марта Хельме против нашего общества. Речь идет о наших людях – наших полицейских и учителях, людях творчества и строителях, соседях, коллегах, друзьях… Их деление и классификация на основе сексуальной ориентации, цвета кожи или любых других характеристик как правильных и неправильных неприемлемо для нас и для них, противоречит духу нашей конституции, а также просто по-человечески отвратительно”, – говорится в заявлении главы государства.

Кальюлайд считает, что человек с такими взглядами, как у Хельме, не может работать в правительстве.

“Это провокация, разделяющая людей на более ценных и менее ценных из-за того, какими они родились. О какой эпохе напоминает нам этот факт? Мне стыдно и грустно, что эстонцы, которые верят в конституционный закон, которые верят в то, что мы все равны перед законом в нашем доме, и которые думают, что защищены от суждений политиков, снова узнали, что у нас есть министр в правительстве, для которого человеческое достоинство эстонцев менее важно, чем его право использовать власть для унижения других”, – отметила президент.

https://www.facebook.com/KerstiKaljulaid/posts/2750908795181902

В интервью “Немецкой волне”, которое вышло 14 октября, Хельме заявил, что представителям сексуальных меньшинств стоит бежать в Швецию, где на них “смотрят более вежливо”.

17 октября в Эстонии проходит опрос, инициированный Консервативной народной партией; у избирателей спрашивают, согласны ли они дополнить статью 27 конституции Эстонской Республики предложением: “Брак является постоянным союзом одного мужчины и одной женщины”. В случае если большинство ответит “да”, консерваторы обещают внести законопроект об изменении основного закона уже в этом созыве парламента, пишет ERR.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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