Восстановлена работа системы подачи воздуха на МКС

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17.10.2020, 17:51, Новости дня

На МКС восстановили работу системы подачи воздуха «Электрон-ВМ», вышедшей из строя 14 октября, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

«Экипаж Международной космической станции под руководством специалистов главной оперативной группы управления полетом станции успешно провел востановительные работы по возобновлению функционирования системы Электрон-ВМ», – цитирует сообщение госкорпорации ТАСС.

На данный момент система запущена, она функционирует в полном объеме.

Напомним, в российском сегменте Международной космической станции вышла из строя система получения кислорода. В Роскосмосе отмечали, что жизнь экипажа станции не подвергается опасности, несмотря на поломку системы.



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