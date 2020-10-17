Восстановлена работа системы подачи воздуха на МКС

17.10.2020, 17:51, Новости дня

На МКС восстановили работу системы подачи воздуха «Электрон-ВМ», вышедшей из строя 14 октября, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

«Экипаж Международной космической станции под руководством специалистов главной оперативной группы управления полетом станции успешно провел востановительные работы по возобновлению функционирования системы Электрон-ВМ», – цитирует сообщение госкорпорации ТАСС.

На данный момент система запущена, она функционирует в полном объеме.

Напомним, в российском сегменте Международной космической станции вышла из строя система получения кислорода. В Роскосмосе отмечали, что жизнь экипажа станции не подвергается опасности, несмотря на поломку системы.