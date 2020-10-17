 

На следующей неделе в Украине могут появиться новые быстрые тесты на коронавирус – главный санврач Ляшко

17.10.2020, 17:51, Новости дня

Новые тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19, которые показывают результат в течение 15-30 минут, возможно, будут в Украине на следующей неделе. Об этом главный санитарный врач Украины, замглавы Минздрава Виктор Ляшко рассказал в интервью “Радіо Свобода”, обнародованном 17 октября. 

“Сейчас появились новые экспресс-тесты на антиген. Они признаны Всемирной организацией здравоохранения и рекомендованы для применения при массовом тестировании. Мы делаем все возможное, чтобы в ближайшее время на следующей неделе в Украине уже появились эти тесты, которые будут бесплатные для людей, могут тестироваться семейным врачом, мобильной бригадой. При госпитализации больного в больницу врач сразу может сделать тест, потому что его продолжительность – 15-30 минут и без специальных лабораторных условий”, – рассказал Ляшко. 

Достоверность таких тестов такая же как и у тестирования методом полимеразной цепной реакции, уточнил он. 

Тесты на антиген уже проводят в США. Стоимость одного составляет около $5. О том, что Украина ведет переговоры о получении таких тестов с Европейским региональным бюро ВОЗ, Ляшко рассказывал в начале сентября. Он говорил, что применять эти тесты в Украине начнут сразу после того, как ВОЗ обновит протокол и пропишет алгоритм их использования. Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил о внесении этих тестов в протокол тестирований 28 сентября. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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