Армения заявила о трех сбитых азербайджанских беспилотниках

17.10.2020, 17:51, Новости дня

Над Арменией сбили три азербайджанских беспилотных летательных аппарата, сообщила пресс-секретарь армянского минобороны Шушан Степанян.

«Сегодня с 16.30 до 17.45 (15.30-16.45 мск) подразделения ПВО сбили в воздушном пространстве Армении три беспилотника противника, еще один был уничтожен в небе над Карабахом», – сообщила Степанян, передает РИА «Новости».

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал ракетный обстрел азербайджанского города Гянджа военным преступлением и пообещал ответные меры на действия Армении. По данным помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева, по городу были выпущены баллистические ракеты «Скад», погибли 13 человек, ранения получили 52 человека.

Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян опровергла информацию Баку об ударах с армянской территории по Азербайджану.

Напомним, 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. После переговоров глав МИД в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей. В итоге Армения отказалась от обмена пленными с Азербайджаном.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года, а также анализировала сообщения о протурецких боевиках, переброшенных из Сирии в зону конфликта в Карабахе.