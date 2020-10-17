 

Армения заявила о трех сбитых азербайджанских беспилотниках

17.10.2020, 17:51, Новости дня

Над Арменией сбили три азербайджанских беспилотных летательных аппарата, сообщила пресс-секретарь армянского минобороны Шушан Степанян.

«Сегодня с 16.30 до 17.45 (15.30-16.45 мск) подразделения ПВО сбили в воздушном пространстве Армении три беспилотника противника, еще один был уничтожен в небе над Карабахом», – сообщила Степанян, передает РИА «Новости».

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал ракетный обстрел азербайджанского города Гянджа военным преступлением и пообещал ответные меры на действия Армении. По данным помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева, по городу были выпущены баллистические ракеты «Скад», погибли 13 человек, ранения получили 52 человека.

Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян опровергла информацию Баку об ударах с армянской территории по Азербайджану.

Напомним, 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. После переговоров глав МИД в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей. В итоге Армения отказалась от обмена пленными с Азербайджаном.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года, а также анализировала сообщения о протурецких боевиках, переброшенных из Сирии в зону конфликта в Карабахе.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.09 / Бренд Changan представил в Пекине концепт флагмана Vision-V

10.08 / Оппозиция в Беларуси не признает официальные результаты выборов президента

10.09 / Лукашенко заявил, что «нагадившим» на улицах Минска придется заплатить

26.08 / Нефть подорожала на данных о запасах в США

28.07 / Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом

12.09 / ЕС дал Джонсону три недели на отзыв законопроекта, предполагающего отказ от обязательств по брекситу

12.09 / Глава Черниговской ОГА подал в отставку

01.07 / Ученые заявили о 200 мутациях коронавируса

08.08 / Премьер-министр Грузии заявил, что страна готова к членству в НАТО

09.10 / “Когда мы вместе, 30 лет куда-то теряются”. Цибульская показала пятилетнего сына

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска