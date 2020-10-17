 

«Яндекс» уберет из поисковой выдачи все ссылки на «Тинькофф банк»

17.10.2020, 17:37, Разное

После прекращения переговоров о покупке банка Олега Тинькова крупнейший российский поисковик анонсировал масштабные ограничения, которые будут введены против финансовой организации в ближайшее время.

«Срыв переговоров и откровенное хамство со стороны господина Тинькова вынудило нас пойти на крайние меры. С 20 октября 2020 года поисковая машина «Яндекса» не будет индексировать ресурсы «Тинькофф банка». Кроме того, все письма из данной организации, которые будут получать наши пользователи, будут сразу же помечаться как спам. Посмотрим, как запоёт Тиньков уже через пару недель такой информационной блокады. Уверен, что к концу года мы вернёмся за стол переговоров, но условия уже будем диктовать мы. Мы никому не позволим сравнивать нашу компанию с продуктами жизнедеятельности человека», — заявил управляющий директор Яндекса Тигран Худавердян.

По информации нашей редакции Олег Тиньков пообещал дать «симметричный ответ» «Яндексу», в том числе заблокировать счета руководства компании и ограничить выдачу кредитов сотрудникам организации.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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