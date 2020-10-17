Мнение: Модус вивенди

17.10.2020, 17:20, Разное

Не успел Лавров сообщить, что Россия никогда не рассматривала Турцию в качестве стратегического партнера, как Эрдоган откликнулся весьма симметричным образом: "…Турция не признала и не признает незаконную аннексию Крыма. Мы с Украиной продолжим оказывать поддержку наших крымско-татарских братьев, которые являются важным элементом исторической и гуманитарной связи между нашими странами…"

Лавров, говоря о стратегии в контексте упоминания России, конечно же, чрезвычайно сильно ей польстил. У нынешнего режима нет и никогда не было никакой стратегии. Он существует строго в сиюминутных интересах, которые в основном заключаются в безудержном разворовывании всего, до чего приближенные к Путину олигархи (сегодня так принято называть банальных уголовников) могут дотянуться. Но это стратегией назвать нельзя, это модус вивенди – образ жизни. Вор не может не воровать. Убитый петербуржский журналист Андрющенко вполне определенно показал и модус вивенди, и модус операнди нашей правящей касты, когда они еще шакалили на мелких должностях. Ключевая фраза, врезавшаяся ему в память – "Бабки надо зарабатывать", – сказанная ему в коридорах Смольного. Но это – не стратегия.

Раз нет стратегии, то нет принципов, нет морали, и люди с таким бэкграундом, захватив огромную страну, переносят свои взгляды и понимание на управление ею. У России сегодня вообще нет никакой государственной политики в том смысле, в котором это определение принято употреблять, а потому нет и не может быть ни стратегических союзников, ни стратегических противников. Все, что мешает воровать – то и есть противник.

Нелепо было бы предполагать, что зарубежные лидеры не понимали, с какой шантрапой они имеют дело. А раз так – то Турция, которая занимает место во втором, а то и третьем эшелоне мировой политики, без мелейших для себя проблем буквально помыкает кремлевскими бандитами, прекрасно отдавая себе отчет в том, что это за публика. Причем в отличие от кремлевских, Эрдоган не только говорит, но и делает, и что характерно – добивается результата. Скромного и не сразу – ну так Турция даже не региональная держава. Она хочет ею быть, но пока ей далеко даже до этого статуса.

Эрдоган прекрасно понимает, что отвечать Путину нечем. Все его ближневосточные и африканские авантюры целиком и полностью зависят от Турции. Прервав хотя бы на время снабжение Хмеймима, Эрдоган поставит их на грань катастрофы. Причем сразу. И никаких вариантов вырваться из этого капкана у Путина теперь нет. Хотя о нем, сирийском капкане, говорили куда как более умные люди, чем Путин, и достаточно давно. Но Путин попал не только в сирийскую западню, он заложник выбранной им модели обворовывания страны, когда все его внешнеполитические авантюры подчинены одной-единственной цели – защитить маршруты транспортировки и рынки, на которых он сбывает краденое у страны и народа. Вкладывать в Россию он не может – экономика убита им самим и его подельниками. Поэтому Россия прочно заражена вирусом "голландской болезни", когда зависимость от биржевой коньюнктуры на сырьевые товары у бюджета страны тотальна. А модель Путина – это приватизация бюджета, из которого и кормятся все его дружки. Тупик и замкнутый круг, из которого режим вырваться не в состоянии, так как смена модели автоматически приведет к удалению всей нынешней воровской касты и из политики, и из экономики. Чего она, понятно, совершенно не хочет.

Собственно, всё это наши "партнеры" прекрасно знают и понимают. Такую примитивную личность, как российский президент и его окружение, сложно не понять – даже ученик 6 класса в состоянии понять смысл жизни амебы – жрать и размножаться. Ничего другого она просто не умеет. У амебы нет ни стратегических союзников, ни стратегических противников. Она даже не понимает, что это такое – мозга нет. А потому и церемониться с кремлевскими инфузориями тоже никто особо не собирается. Когда надо – им просто указывают на место, которое они на самом деле занимают. И продолжают делать свои дела.