Специалисты рассказали о древнем растении, защищающем от глаукомы

17.10.2020, 17:17, Разное

Южнокорейские исследователи рассказали о нейрозащитных свойствах гинкго билоба. Результаты опытов опубликовали в издании Journal of Medicinal Food.

Глаукома – аномально высокое давление жидкости внутри глаза, при этом сдавливается зрительный нерв, нервные клетки погибают. Их потеря приводит к возникновению слепых пятен в поле зрения людей, что является признаком заболевания. Глаукома чаще всего бывает у людей пожилого возраста и считается главным фактором слепоты.

Гинкго билоба родом из Китая, где считается символом долголетия и силы. Распознать его просто из-за веерообразного листья, а плоды, орехи и семена растения используют для лечения многих заболеваний. Специалисты изучали влияние экстракта гинкго билоба (GBE) на гипоксическое повреждение ганглиозных клеток сетчатки (RGC), представляющие собой нервные клетки у поверхности сетчатки, как in vitro, так и in vivo.

Специалисты заявляют, что гинго билоба продемонстрировало нейропротекторную активность против нарушений кровообращения и окислительного стресса, который считается дисбалансом между вырабатыванием антиоксидантов и свободных радикалов. Полагается, что подобное случается при глаукоме и приводит к утрате одного из пяти типов нейронов, имеющихся в сетчатке.