 

Дмитрий Тарасов определился с именем для сына

17.10.2020, 17:17, Разное

Футболист Дмитрий Тарасов стал намекать жене, что пора ей рожать третьего ребенка. Спортсмен даже выбрал имя для будущего наследника – Алексей.
Дмитрий Тарасов никогда не скрывал, что мечтает о больше семье. В браке с третьей супругой Анастасией Костенко у него родились дочери Милана и Ева. Младшей девочке не исполнилось еще и года, а футболист намекает жене о еще одном пополнении.

Спортсмен является примерным мужем. Он постоянно говорит о важности семейных ценностей. С третьей женой Анастасией Костенко Тарасов обвенчался в церкви. С предыдущими двумя супругами спортсмен расставался, поскольку у них отсутствовало стремление строить крепкую семью.
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко мечтали о детях-погодках. Модель спустя полтора года после рождения дочери Миланы подарила футболисту маленькую Еву. Вероятно, она не против забеременеть еще раз. У Тарасова также есть дочь Ангелина от первого брака.

В разделе «Истории» в социальной сети Instagram футболист показал, как играет в куклы с двухлетней Миланой. Он в шутливой форме заявил, что совершенно ни о чем не намекает, но в то же время одну из игрушек назвал Алексеем.



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