Президент Германии ушел на карантин из-за коронавируса у охранника

17.10.2020, 17:08, Новости дня

Положительный тест на коронавирус у сотрудника личной охраны президента Германии Вальтера Штайнмайера заставил политика уйти на карантин.

Инфицированный охранник является сотрудником команды федерального ведомства по уголовным делам, передает ТАСС со ссылкой на канцелярию президента Германии.

Отмечается, что заболевший – «контактное лицо первой степени». Штайнмайер сдал тест на коронавирус, его результат будет известен позже.

По всему миру было зарегистрировано 39,3 млн случаев инфицирования COVID-19. Из них летальных 1,1 млн.

В РФ за прошедшие сутки выявили 14,9 тыс. случаев коронавируса.