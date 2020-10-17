Москва отреагировала на заявление Парижа об убийстве учителя

17.10.2020, 17:08, Новости дня

Подозреваемый в убийстве учителя во Франции не имел отношения к России, поскольку его семья была принята французской стороной, заявило российское посольство в Париже.

Обвиняемый Абдулах Анзоров действительно имеет чеченское происхождение, сообщил руководитель пресс-службы посольства Сергей Паринов. «Этот человек въехал во Францию вместе с семьей в 2008 году, в возрасте 6 лет. Здесь семья просила политического убежища, они проживали на основании долгосрочного вида на жительство, сам Анзоров получил собственный вид на жительство по достижении совершеннолетия в этом году», – отметил собеседник ТАСС.

Он отметил, что российское гражданство теряется после получения статуса политического беженца. «Никаких контактов с посольством у него не было», – подчеркнул Паринов.

Убийство учителя «не имеет никакого отношения к России, поскольку этот человек проживал во Франции в течение 12 лет, его семья была принята французской стороной». «В данном случае важно не то, где родился человек, а где, когда и почему он начал исповедовать террористическую идеологию, которую РФ всегда, безусловно, осуждает во всех ее проявлениях», –заключил дипломат.

Российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале пояснил, что Франция в начале 2000-х годов приняла у себя множество выходцев из Чечни, «связанных с сепаратистами и подверженных радикальным исламистским взглядам».

Он напомнил о теракте в Бостоне, который в апреле 2013 года совершили два выходца из чеченской общины, получившие убежище в США. «Идейные корни у такого рода терактов общие», – подчеркнул сенатор.

Напомним, напавший на учителя во Франции под Парижем родился в Москве и был чеченцем по происхождению. Французские СМИ сообщали, что школьного учителя под Парижем обезглавил 18-летний чеченец по имени Абдулах А.

В пятницу во Франции обезглавили преподавателя. По одной из версий следствия, причиной нападения мог стать последний урок учителя, посвященный свободе слова, в ходе которого преподаватель показывал школьникам карикатуры из прессы на пророка Мухаммеда.

Предполагаемый преступник отказался сдаться и после угроз в адрес правоохранителей был застрелен. По информации полиции, рядом с нападавшим был найден карабин. Специалисты по разминированию не обнаружили на теле преступника взрывчатых веществ.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что нападение на учителя в пригороде Парижа является террористическим актом.