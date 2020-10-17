“Без медведей – не считается”: Екатерина Андреева впечатлила поклонников снимками с Камчатки

17.10.2020, 16:53, Разное

Популярная ведущая Екатерина Андреева разместила на своей странице в Instagram серию фотоснимков, снятых ей во время путешествия по Камчатке. Фотоматериалы знаменитости вызвали восторженные отзывы от подписчиков.

Во время путешествия по одному из отдаленных уголков страны Екатерина Андреева делала фотосессии в весьма неожиданных местах – то позируя в национальном местном наряде, то находясь на борту катамарана, курсирующего по Тихому океану. В аннотациях, которыми ведущая сопровождала изображения, она пояснила о красотах Камчатки, традициях камчадалов и других интересных фактах. Примечательно, что Андреева, побывавшая за свою жизнь во многих странах мира, отметила особенную экзотику полуострова. “Красота Камчатки неоспорима. Только одна страна в мире может составить нашему Камчатскому краю конкуренцию по северным природным красотам – это Исландия. Но там нет медведей. А без медведей – не считается”, – резюмировала телезвезда.



Примечательно, что по экзотическим территориям ведущая путешествует не сама, а в сопровождении подруги Екатерины Шугаевой. И это, по словам знаменитости, не случайно, так как в лице последней она нашла настоящую единомышленницу. “Где мы с ней только не побывали, втягиваясь в авантюрные приключения. И взгляд на мир у нас похож: цель вижу, препятствий – не вижу, в себя верю! Позитивные эманации, которые разгребают, как трактор, все проблемы и неприятности”, – так охарактеризовала свою дружбу Андреева.

Завораживающие фотоснимки были отмечены фолловерами телеведущей многочисленными, полными восторга, комментариями. Поклонники заявили, что также хотели бы близко дружить с хозяйкой аккаунта и вместе с любимицей путешествовать по таким интересным местам. Примечательно, что многие подписчики, упоминая о внешнем виде 58-летней Андреевой, отметили, что она выглядит на два-три десятка лет моложе своего возраста.