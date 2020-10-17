 

“Смотрите в свои трусы”: Наталья Рудова жестко отреагировала на нападки хейтеров

17.10.2020, 16:53, Разное

Популярная актриса Наталья Рудова разместила на своей странице в Instagram видеопубликацию, в которой в довольно жесткой форме высказалась в адрес посетителей своего микроблога, критикующих её личную жизнь. Пост знаменитости вызвал массу солидарных отзывов от поклонников.
Сильный гнев красавицы вызвало нередкое появление под публикациями в её микроблоге комментариев от “отцов семейства” и “счастливых мамочек”, которые позволяют себе безапелляционно упрекать телезвезду в недостойном поведении и вульгарности, обсуждая как внешность, так и её поступки. При этом, как заявляет Наталья Рудова, подобные хейтеры сознательно избегают ответственности за свои слова, “прячась” за закрытыми аккаунтами в соцсети. Примечательно, что в откровениях раздосадованной артистки однажды даже промелькнуло нецензурное слово. “Мир сходит с ума. Понятия чести и достоинства практически стерлись с лица земли и непонятны людям… Я решаю, что мне делать и как мне жить. Смотрите в свои трусы и следите за своими жизнями”, – резюмировала красотка.

Стоит отметить, что поклонники актрисы высказали полную солидарность с ней, посоветовав в дальнейшем игнорировать несправедливые замечания хейтеров. Всего за пару часов видео просмотрели более 180 тысяч подписчиков.



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