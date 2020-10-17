Эксперты рассказали о пользе воды натощак

17.10.2020, 16:53, Разное

Немецкие специалисты советуют людям выработать полезную привычку – пить воду натощак. Они заявляют, что благодаря этому сохраняется хорошее состояние иммунной системы и улучшается самочувствие.

Организм человека на 70-80% состоит из воды. Обезвоживание может приводить к понижению иммунитета, провоцирует сухость кожи, способствует набору веса. Во время ночного сна тело человека восстанавливается, выводятся токсины, потому употребление воды утром вымывает вредные компоненты, улучшая самочувствие. Вода нужна и для производства клеток крови и мышечных клеток.

Выпитая вода натощак до 24% усиливает скорость метаболизма, что говорит о хорошей работе пищеварения и умении быстро похудеть. Вода натощак избавляет от изжоги, расстройств желудка. Изжога появляется из-за высокой кислотности в желудке, а употребление воды натощак разбавит кислоту и предотвратит возникновение неприятной симптоматики.

Нехватка воды приводит к возникновению морщин. Опыты демонстрируют, что 500 мл воды натощак придают коже здоровый тон. Также вода обеспечивает волосы влагой изнутри, а при недостатке они становятся тонкими, ломаются. Обычай выпивать воду натощак считается отличным способом предотвращения появления камней в мочевом пузыре и почках. Жидкость разбавляет желудочный сок, избавляет организм от токсинов.

Но при этом необходимо соблюдать меру, так как если превысить в несколько раз норму, то это приведет к негативным последствиям. При этом увеличится нагрузка на сердце, почки, сосуды, повысится утомляемость, станет хуже пищеварение.