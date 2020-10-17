В прокуратуре рассказали о семье выбросившей детей из окна жительницы Саратова

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17.10.2020, 16:48, Новости дня

Саратовская семья, где, как предполагается, мать выкинула в окно двух детей, не числилась на учете, сообщили в прокуратуре Саратовской области.

«Семья на учете в органах системы профилактики не состоит. Надзорным ведомством организовано проведение проверки, по результатам которой будет дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей и работе органов системы профилактики», – цитирует сообщение надзорного ведомства ТАСС.

Уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя пояснила, что семья была неполной, при этом в школе, где учится старшая девочка, к матери не высказывали претензий.

«Семья неполная, родители в разводе. По данным, которые дает школа, вчера девочку, которая учится во втором классе, забирала мать с младшей дочкой. Мама всегда занималась ребенком, посещала родительские собрания, всегда встречала ребенка из школы. Девочки активные, хорошие, доброжелательные, никаких проблем не было. Однозначно, буду держать вопрос на контроле, нужно разобраться, какова причина произошедшего», – отметила Загородняя.

В своем Instagram Загородняя уточнила, что мать девочек работала, жила с бабушкой и дедушкой. Родители развелись год назад.

Она не смогла сказать, где находится отец девочек. Также данных о том, страдает ли мать какими-то заболеваниями, пока нет. В региональном минздраве состояние матери оценивают как средней степени тяжести, дочерей – как тяжелое.

Напомним, в Саратове мать выбросила двух малолетних дочерей из окна, после чего нанесла травмы себе, всех троих госпитализировали. Возбуждено уголовное дело.



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