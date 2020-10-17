 

Эрдоган заявил об обнаружении новых запасов газа в Черном море

17.10.2020, 16:48, Новости дня

В Черном море найдены новые запасы природного газа на 85 млрд кубометров, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Наше судно продолжило работу после обнаружения первого газового месторождения. В ходе новых исследований было обнаружено еще 85 млрд кубометров газа. Общий объем оставляет 405 млрд кубометров», – цитирует Эрдогана РИА «Новости».

Отмечается, что заявление было сделано во время посещения исследовательского судна Fatih. Турецкий лидер сообщил, что целью является начало добычи газа с этого месторождения в 2023 году.

В конце августа Эрдоган сообщал, что Турецкое буровое судно нашло в Черном море крупное месторождение газа на 320 млрд кубометров. Газета ВЗГЛЯД писала, что турецкие залежи газа в Черном море вызывают большие сомнения.



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