В Израиле устроили акцию протеста против продажи оружия Азербайджану

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17.10.2020, 16:48, Новости дня

Акция протеста против продажи Тель-Авивом оружия Азербайджану проходит в Израиле.

Протестующие устроили митинг у парламента страны и организовали автопробег от Хайфы до Иерусалима, передает РИА «Новости».

«Мы обращаемся к израильскому правительству с требованием, чтобы оно прекратило поставку вооружений Азербайджану, потому что мы знаем, что израильские ракеты, дроны находятся на вооружении Азербайджана и используются против мирного населения Арцаха (самоназвание непризнанной Нагорно-Карабахской республики)», – сообщила организато акции Армина Ханян.

Сообщается, что автопробег собрал несколько сотен человек и десятки автомобилей, которые украсили цветами национального флага Армении. Среди митингующих у Кнессета немало членов армянской общины Израиля. По словам организаторов, они планируют провести серию мероприятий по оказанию давления на израильское правительство с целью прекращения поставок вооружения Азербайджану.

В пятницу утром Ереван заявил о широкомасштабном наступлении армии Азербайджана на севере Карабаха. Позже Азербайджан обвинил Армению в ракетном ударе по Нахичевани. В Ереване опровергли заявление Баку. В тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в Баку не имеют намерений переносить военные действия на территорию Армении и не планируют просить военной помощи у Турции и у Пакистана.

Напомним, 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. После переговоров глав МИД в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей. В итоге Армения отказалась от обмена пленными с Азербайджаном.



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