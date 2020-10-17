Guardian – Джонсон предрёк британцам «жёсткий» брексит

17.10.2020, 16:45, Новости дня

Британский премьер-министр выступил с предупреждением, что Лондон и Брюссель рискуют не достичь соглашения до конца текущего года. По словам Бориса Джонсона, если Евросоюз хочет заключить сделку, то блок должен сменить свой подход на переговорах и пойти на уступки по ключевым вопросам, пишет The Guardian.



Reuters

Борис Джонсон заявил британцам, что им необходимо готовиться к брекситу без сделки. По его словам, такой исход кажется наиболее вероятным при условии, что ЕС не пойдёт на фундаментальное изменение своего подхода на зашедших в тупик переговорах по торговле и безопасности, пишет The Guardian.

В своём телеобращении премьер-министр не отважился объявить об отмене переговоров. Даже несмотря на то, что в четверг прошёл установленный им самим крайний срок заключения сделки. Вместо этого он предупредил: стране стоит приготовиться к тому, что Лондон и Брюссель не заключат соглашение до 1 января, отмечает издание.

«Большой прогресс был достигнут по таким вопросам, как социальное обеспечение и авиация, сотрудничество в ядерной области и тому подобном, — заявил он. — Но по какой-то причине из саммита [ЕС] становится ясно, что после 45 лет членства [Великобритании] они не желают, если не произойдёт кардинального изменения подхода, предложить нашей стране те же условия, что и Канаде».

Премьер напомнил, что до конца переходного периода остаётся только десять недель. Поэтому, по его словам, ему необходимо принять решение о вероятном исходе и подготовить к нему Великобританию.

«Я пришёл к выводу, что мы должны подготовиться к 1 января с договорённостями, которые больше похожи на те, что есть у Австралии. Они основаны на простых принципах международной свободной торговли», — пояснил Джонсон.

«Итак, мы настроены решительно и с полной уверенностью подготовиться к принятию альтернативы. И мы будем процветать как независимая страна свободной торговли, контролирующая наши собственные границы, наше рыболовство и устанавливающая свои собственные законы», — подчеркнул премьер.

При этом Джонсон не исключил возможность дальнейших переговоров, запланированных на понедельник в Лондоне. Но премьер попытался перехватить инициативу, заявив лидерам ЕС, что они должны первыми пойти на компромисс в «ключевых сражениях» — в вопросах государственных дотаций и рыболовства.

«Похоже, нет никакого прогресса со стороны Брюсселя. Поэтому мы говорим им: приезжайте сюда, приезжайте к нам, только если произойдёт какое-то фундаментальное изменение подхода», — добавил глава британского правительства.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ответила на заявление Джонсона в Twitter. По её словам, ЕС «продолжает работать над соглашением, но не собирается добиваться его любой ценой». «Как и планировалось, на следующей неделе наша переговорная группа отправится в Лондон, чтобы ускорить эти переговоры», — добавила она.

Замечаниям Джонсона также не придали большого значения некоторые британские эксперты. «Это действительно не новость… следующая неделя будет решающей», — сказала Джорджина Райт, ведущий специалист по брекситу в лондонском научно-исследовательском центре Institute for Government.

Промышленная лоббистская группа Manufacturing Northern Ireland заявила, что решение правительства перейти к «жёсткому» брекситу было бы «безрассудным». По их словам, британская общественность заслуживает большего, чем «политические игры», заключает The Guardian.