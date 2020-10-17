Ученые заявили, что окситоцин может вызывать асоциальное поведение

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17.10.2020, 16:17, Разное

Специалисты сообщают, что гормон окситоцин оказывает влияние на эмоции и поведение людей, провоцируя противоположные реакции. Исследование опубликовали в Proceedings of the National Academy of Sciences U. S.
В гипоталамусе происходит выработка большей части гормона окситоцина, а остальная часть в BNST (ядро ложа конечной полоски), которое влияет на возникновение расстройств психики. Ученые доказали, что окситоцин, вырабатываемый в BNST, повышает у животных тревогу и состояние стресса, что объясняет, отчего гормон дает асоциальный эффект. Также доказано, что женщины сложно переносят социальную тревогу, невзирая на то, что нейроны окситоцина в BNST есть и у мужчин. Работы экспертов объясняют, отчего окситоцин увеличивает беспокойство у людей.

Вероятно, что в определенных ситуациях использование препаратов, которые блокируют действие окситоцина, снижает тревожность. Специалисты планируют узнать об активизации нейронов во время стресса и причину того, почему такой эффект длительнее у женщин. Они выберут схемы лечения, которые помогут людям с социальными тревожными расстройствами.



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