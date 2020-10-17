Мнение: Ракетный обстрел Гянджа и Мингечаура. 17.10.2020

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17.10.2020, 15:00, Разное

В ночь на 17 октября, после дневных обстрелов Азербайджаном Степанакерта, армяне в ответ нанесли ракетный удар по Гяндже и Мингечауру.
Скорее всего снова били "Эльбрусами" (такая себе демонстрация, что уничтожение одной установки нисколько не решает проблему Азербайджана с прикрытием своей территории от ударов ОТРК. В Гянжде ракета прилетела прямо по центру города, разрушив несколько домов.
Азербайджан заявил 12 убитых и 50+ раненых гражданских (число жертв возможно возрастет) и большое кол-во разрушенных и поврежденных домов.
Были ли поражены какие-то военные или инфраструктурные цели (например, военный аэродром в Гяндже, где базируются турецкие F-16 или электростанция в Мингечауре) – неизвестно. Выглядит так, что ракета то ли перелетела, то ли не долетела до цели и просто упала на город. Хотя нельзя исключать, что это была банальная ответка за обстрелы Степанакерта в стиле "Вы бомбите жилые кварталы – и мы будем бомбить жилые кварталы".


На Лост-Арморе (в курилке) выложили примерную схему района попадания.

Под спойлером фото 18+

Для полноты картины. Последствия ударов азербайджанской армии по поселку возле Степанакерта.

Источник: Colonel Cassad



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