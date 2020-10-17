Дорога в рай и другие загадки. Что скрывает средневековая карта?

17.10.2020, 15:59, Разное

Яркие иллюстрации, нанесенные цветными красками, отражали средневековое мировоззрение. Карта не предназначалась для ориентирования или навигации, а была, скорее, смесью знаний, сказаний и легенд.

Меньше всего вопросов вызвала географическая часть находки. Восток находится в верхней части документа, поскольку такая ориентация олицетворяла восход солнца и второе пришествие Христа. Иерусалим (пуп Земли) располагается в самом центре, что является характерной особенностью средневекового европейского картографирования.

Среди изображений континентов можно увидеть Африку, Азию и Европу. На карту нанесено более четырехсот городов, где наравне со столицами присутствует и родина реликвии — Херефорд, несколько морей (Красное, Мертвое, Адриатическое) и рек (Нил, Ефрат, Тигр, Ганг). На карте есть даже небольшая часть современной России и Украины — Азовское море, Дон и Днепр, где, по мнению средневековых учёных, находилось золотое руно.

Библия, история, античность

Исследователи насчитали на Херефордской карте восемь классических легенд, причем сюжеты о поисках золотого руна, лабиринте Минотавра и подвигах Геракла соседствуют с изображением лагеря Александра Македонского и других реальных исторических событий.

1. В центре карты Иерусалим, 2. Рай, окруженный стеной и огненным кольцом, 3. Река Ганг, 4. Реки Инд и Тигр, 5. Каспийское море, 6. Вавилон и река Евфрат, 7. Персидский залив, 8. Красное море, 9. Ноев ковчег, 10. Мертвое море, Содом и Гоммора, река Иордан, 11. Египет с рекой Нил, 12. Снова Нил, или образ Экваториального океана, 13. Азовское море с реками Дон и Днепр, над ними Золотое Руно, 14. Константинополь, слева от него дельта Дуная, 15. Эгейское море. 16. Дельта Нила с Александрийским маяком, 17. Греция с мифическим Олимпом, Афинами и Коринфом, 18. Крит с лабиринтом Минотавра, 19. Адриатическое море, Италия, Рим, 20. Сицилия и Карфаген, 21. Шотландия, 22. Англия, 23. Ирландия, 24. Балеарские острова. 25. Гибралтарский пролив.

Кроме того, реликвия содержит многочисленные сцены из Библии. Кроме Иисуса, занимающего почетное место в верхней части карты, на ней изображено путешествие праведников на небеса, а грешников — в ад, символично представленный в виде зияющей пасти зверя. Рай, как считал средневековый картограф, располагается на месте современной Японии. Во время Второй мировой войны этот факт широко освещался в японских школьных учебниках.

И неведомы зверушки

Наибольший интерес для неискушенного зрителя, несомненно, представляет разнообразная фауна, нарисованная на карте. Среди причудливых, но вполне узнаваемых слонов и верблюдов, средневековый художник изобразил таких загадочных животных, как единорог и василиск.

Не менее занятны иллюстрации экзотических чужеземцев. Вероятно, искаженные устные рассказы путешественников о далеких странах и царящих там диких нравах вдохновили создателя карты на изображение невероятных существ. На карте можно увидеть такие «расы», как блеммии — воинственные гуманоиды без головы, но с лицами на груди, и монокули — человечки с одной очень большой ногой, под которой они прятались от жаркого солнца.

Африканский континент на Херефордской карте населен троглодитами. Трое из этих существ нарисованы прячущимися в пещерах, а один едет на некоем рогатом звере.

Хотя карта изображает вымышленный мир, исследователи не оставляют надежды, что Херефордская находка прольет свет на тайны человечества, а может даже приведет к неожиданным открытиям в ботанике и биологии. Кроме того, реликвия представляет несомненный исторический интерес и на сегодняшний день является самой крупной по размеру средневековой картой.