Эксперты назвали самые необычные профессии будущего

17.10.2020, 15:53, Разное

Британские эксперты провели анализ ряда исследований, на основании результатов которого рассказали о необычных профессиях, появление которых возможно в будущем. По мнению исследователей, на изменение рынка труда повлияют роботизация и прорыв в освоении космоса.

Уже сейчас, как полагают эксперты, жизнь людей очень изменилась благодаря внедрению массовых цифровых технологий, и это дает основание прогнозировать появление в будущем принципиально новых профессий. При этом целый ряд уже существующих профессий будет занят роботами или автоматизирован, а некоторые – претерпят эволюцию и обретут новую форму. К числу таковых специалисты отнесли работу в сфере путешествий, технологий, транспорта, экологии и бизнес-процессов. Особую востребованность приобретет профессия юриста, специализирующегося на интернете и соцсетях.

Также исследователи предположили в качестве новых вакансий трудоустройства возникновение менеджеров по управлению беспилотными автомобилями и дронами, специалистов по переработке космического мусора, космических гидов и дизайнеров по кастомизации характеров у роботов и машин. Весьма вероятно появление специалистов по обращению вспять изменений климата и дата-детективов, анализирующих данные с устройств. Об этом пишет британский портал Express.co.uk.