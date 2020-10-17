 

“Это очень много”. Степанов сообщил, что за прошлый день госпитализировали более тысячи пациентов с COVID-19

17.10.2020, 15:50, Новости дня

В течение 16 октября в Украине госпитализировали 1089 человек с коронавирусной инфекцией. Как сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”, об этом на брифинге 17 октября заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

“Было госпитализировано 1089 человек. Это очень много. Это люди с тяжелым или средней тяжести течением болезни”, – отметил он.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К 17 октября COVID-19 в мире заболело 39,39 млн человек, из них 1,1 млн человек умерли, 27,1 млн выздоровели, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса.

В Украине общее количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 293 641 (из них 6410 – за последние сутки), 5517 человек умерли, 124 113 выздоровели.

16 октября Степанов заявлял, что в Украине с коронавирусом госпитализированы 22 240 пациентов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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