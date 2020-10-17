 

Танцы детей перед «выпивающей публикой» проверит прокуратура

17.10.2020, 15:48, Новости дня

Ученицы хореографического училища Самары якобы выступили на закрытом праздновании дня рождения дочери местного бизнесмена без ведома родителей, эту информацию депутат Госдумы Александр Хинштейн попросил проверить прокуратуру.

Хинштейн в своем Twitter опубликовал пост, в котором идет речь о танцах учениц 10 и 12-летнего возраста на частной вечеринке без ведома родителей.

«Если написанное правда – это не лезет ни в какие ворота: дети – не крепостные артисты. Направляю запросы в прокуратуру для проведения проверки и наказания виновных», – подчеркнул парламентарий.

В самом сообщении говорится, что девочки якобы выступали на дне рождения ребенка местного бизнесмена. Также там приводится высказывание мамы одной из учениц, которая сообщила, что «дети провели в душных гримерках и за кулисами, пять часов в масках», чтобы угодить «каким-то дядям, тетям», девочки якобы выступали «перед выпивающей и закусывающей публикой».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.09 / Шихан Куштау в Башкирии объявлен памятником природы

16.08 / Guardian – возвращение в школу под вопросом — в США COVID-19 всё чаще поражает детей

26.08 / В Крыму задержали подозреваемого в педофилии работника детского лагеря

08.07 / Украина собралась экспортировать медицинские маски

08.10 / В РФ за сутки выявили 11,5 тыс. случаев коронавируса

03.10 / Минобороны Армении заявило о наступлении ВС Азербайджана в Карабахе

24.06 / Европейские рынки падают из-за опасений по поводу роста числа заражений

16.08 / США внимательно наблюдают за ситуацией в Беларуси – Помпео

07.08 / Рогозин объяснил, почему у РФ мало научных космических проектов

29.06 / Под Приштиной сербы отметили праздник, посвященный победе над турками

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска