 

В РПЦ призвали больницы пускать священников к пациентам с COVID-19

17.10.2020, 15:48, Новости дня

Врачи должны предоставить священникам беспрепятственный доступ к пациентам с тяжелой формой коронавируса, считает председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

«Очень важно, чтобы к тем людям, которые страдают заболеваниями, вызванными коронавирусной инфекцией в тяжелой форме, был беспрепятственный доступ священников, потому что когда человек болеет и когда человек готовится к исходу из жизни, для него очень важно присутствие церкви и присутствие священника. Поэтому я хотел бы обратиться к врачам, руководителям больниц и госпиталей, там, где находятся сейчас коронавирусные больные: если приглашают священника, пожалуйста, беспрепятственно допускайте его для того, чтобы не лишать больного человека возможности получить духовное утешение, а умирающего человека не лишать последнего напутствия», – сказал Иларион в эфире телеканала «Россия 24», передает ТАСС.

По его словам, врачи уже успели оценить профессионализм священников, подготовленных для работы с больными коронавирусом. Иларион отметил, что священнослужители, заходя в «красную зону», соблюдают все правила безопасности.

«Все таки личный контакт у священнослужителя, даже если он выглядит не так, как его привыкли видеть, сохраняется. Есть возможность у тяжелобольных людей исповедоваться, совершить причастие, совершить таинство соборования», – добавил митрополит.

В августе в РПЦ сообщили, что священники получили возможность посещать пациентов в больницах Москвы и Московской области, тогда как ранее доступ к ним был запрещен в связи с пандемией.

Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ сформировал группу священников, подготовленных для посещения на дому и в лечебных учреждениях людей, находящихся в изоляции или заразившихся коронавирусом.

Ранее глава синодального отдела Московского патриархата по благотворительности и социальному служению епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон призвал верующих соблюдать меры предосторожности в связи с COVID-19.



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