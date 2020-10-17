Как пастушка из Боливии встретила жестоких пришельцев, убивших стадо ее овец

17.10.2020, 15:46, Разное

Этот случай многие считают одним из самых тревожных в уфологии, но на Западе он практически неизвестен. Обычная боливийская пастушка встретила сущность неизвестного происхождения и заполучила травмированную на всю жизнь психику.

Расположенная в пустынных горных районах юго-западного нагорья Боливии, недалеко от когда-то процветающего города Потоси, находится бедная провинция Опоко.

В 1967 году 24-летняя Валентина Флорес и ее муж Гумерсиндо жили рядом с Опоко, зарабатывая себе на жизнь разведением овец и работой на маленьком поле. Это были неграмотные люди из индейского племени кечуа. Они растили маленькую дочь Феодосию и вели тихую и размеренную жизнь.

Ни Валентина, ни Гумерсиндо ничего не знали об НЛО, пришельцах, похищениях людей инопланетянами и прочих вещах, которые в те годы как раз начали попадать в прессу по всему миру. Поэтому можно лишь представить себе тот ужас, с которыми они столкнулись в том году сразу после праздника Пасхи.

Поздним вечером Валентина повела свое стадо из 64 овец на местное пастбище, прилегающее к холмистой местности, где находился очень старый каменный загон. Там уже паслось другое ее стадо, состоящее из лам, и когда Валентина подошла к загону, она увидела, что ламы разбежались в разные стороны, словно их что-то напугало.

Все, что произошло далее, дошло до нас благодаря испанскому уфологу Дж. Бенитесу, который в 2001 году посетил Боливию и расспросил Валентину о том, что она пережила. Валентине тогда было 59 лет и она все еще была очень обеспокоена тем, что с ней произошло более двух десятилетий назад. Это событие без сомнений сильно травмировало ее психику.

Валентина оставила овец возле загона и пошла собирать лам и их детенышей. На ее спине в "люльке" из традиционного индейского одеяла сидела ее маленькая дочь Феодосия и все, что произошло далее, видела и она тоже.

Кое-как Валентина согнала лам в стадо, но когда она вернулась с ними к своим овцам, то была потрясена, когда не нашла овец там, где оставляла. Сбитая с толку и раздраженная женщина оставила лам в загоне и пошла искать овец, ориентируясь по их следам на каменистой почве.

Следы овец вели к старой ограде и когда Валентина подошла к ней, она удивилась, увидев внутри ограды нечто странное – это были нити из материала, похожего на паутину, и они большим "куполом" накрывали участок земли внутри ограды. Когда Валентина подошла ближе, она с трудом сдержала крик ужаса – внутри этого "купола" на земле лежали мертвые туши ее овец.

Овцы без сомнений были мертвы, так как их туши были выпотрошены, а внутренности валялись рядом. Все ее овцы лежали внутри этого кокона.

А потом Валентина заметила движение среди трупов овец, это было существо, по размерам не больше ребенка. Оно крепко держало последнего, еще живого, ягненка и что-то делало с ним с помощью непонятной "трубки" с острым крючком на конце.

Рядом с существом лежал открытый пакет, наполненный разными частями внутренностей овец. Шокированная увиденным Валентина с большим трудом была способна ясно мыслить, но она все же стояла и смотрела, не теряя сознания.

"Невысокий человечек, как ребенок, стоял на коленях с овцой, зажатой между его ног. Я была близка к панике, этот человечек убил всех моих животных!".

Ростом это существо было чуть больше метра и с виду напоминало человека, но Валентина осознавала, что это что-то иное. Она описала, что существо было одето в "цельную одежду, как у водолаза", которая шла от шеи до сапог. Сапоги были коричневого цвета.

Спереди на костюме существа были красные ремни крест-накрест, они были прикреплены к большому рюкзаку на спине. на поясе свисали две сумки. На голове существа был надет округлый шлем, сверху которого было что-то вроде пропеллера.

Несмотря на то, что лицо существа закрывал полупрозрачный щиток, Валентина сумела рассмотреть это лицо:

"У него была очень белая кожа, светлые волосы, голубые глаза и густые рыжие усы".

Наконец полностью осознав, что всех ее овец жестоко убили, Валентина пришла в ярость. Она приблизилась к "куполу" и начала громко ругаться, а потом стала поднимать с земли камни и кидать их в убийцу.

Это очевидно застало пришельца врасплох, потому что Валентина увидела на его лице гримасу страха. Пришелец затем прыгнул к какому-то приборчику, стоящему рядом, нажал на что-то и тут же "купол" из паутины свернулся и втянулся в это устройство.

Когда паутина исчезла, Валентина увидела в ограде еще одного пришельца, в точности похожего на первого. Он стоял у задней стены ограды. Поняв, что его заметили, второе существо выбежало из ограды и побежало на ближайший холм, где уселось на какой-то механизм, похожий на стул. Потом "стул" поднялся и улетел прочь, оставив в ограде первого пришельца.

В этот момент Валентина решила, что пора прекращать бросать камни и приступить к более жесткому наказанию. Она вытащила свою дубинку и зашла внутри ограды с четким намерением как следует избить преступника. При виде подходившей женщины пришелец начал что-то быстро говорить на непонятном языке.

"Он говорил со мной, но я не понимала, это не был язык кечуа и не был испанский. Он выглядел расстроенным не меньше меня, но Боже мой, он убил моих животных! Он убил их одного за другим! Я сошла с ума!"

Валентина накинулась на пришельца и с силой ударила его дубинкой по голове, после чего у него потекла кровь и он завопил. Но тут же он сам перешел в нападение и ударил Валентину своей "палкой" с крюком, которой ранее потрошил овцу. Он нанес ей режущую рану в руку и в грудь, лишь случайно не задев сидящую на спине дочку Валентины.

Валентина не испугалась и снова ударила пришельца дубинкой и существо снова завопило от боли, а одна его рука безжизненно повисла. После чего здоровой рукой пришелец схватил свой приборчик и побежал к холмам. Там он сел на другое устройство, похожее на стул, и улетел точно так же, как ранее его напарник.

Валентина побежала домой и рассказала обо всем мужу, а тот пожаловался властям и к месту происшествия был отправлен отряд боливийской армии. Они обнаружили трупы овец и собрали всех для изучения. Она также нашли на земле капли крови, которые вытекли из ран пришельца, и взяли их образцы на анализ.

Было установлено, что овец не просто потрошили, но извлекали отдельные органы, вроде глаз, ушей, частей морды и жировых прослоек на брюхе. Также было заявлено, что большая часть крови овец тоже была изъята.

Валентина с мужем и дочерью вскоре покинули это место и перебрались на юг. Другие местные фермеры рассказали властям, что и до этого случая они видели странных "людей" рядом с загонами для овец и тоже находили странным образом изувеченные трупы овец.

Даже спустя многие годы Валентина все еще была сильно зла на этих существ, потому что они поставили ее семью на грань разорения, уничтожив то, за счет чего они жили. У них осталось лишь стадо лам и они с большим трудом сумели оправиться после такого.