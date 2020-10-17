Тихановская заявила об усилении санкций Прибалтики против Белоруссии

17.10.2020, 15:23, Разное

В Белоруссии против оппозиционного деятеля Светланы Тихановской развернули серьезную кампанию по дискредитации. Президент Александр Лукашенко в эфире федеральных каналов рассказывает о том, как лично помогал оппонентке покинуть страну по ее просьбе, а правоохранительные органы ищут ее как фигурантку уголовного дела.

Давление не мешает Тихановской заниматься политической деятельностью. Недавно она провела встречу с представителями стран Балтии.

В ходе беседы в Вильнюсе были затронуты главные вопросы о ситуации в Белоруссии. Из этого события прессе стало известно, что страны Балтии намерены усиливать санкции в отношении Минска.

Напомним, что протесты в Белоруссии продолжаются. На улицы республики вернулось насилие. Многочисленные видеозаписи, появляющиеся в Сети, говорят о том, что силовикам дали команду подавлять акции любой ценой. Правоохранители даже готовы применять против народа огнестрельное оружие.

Политологи сошлись во мнении, что данные события подтверждают неуверенность Лукашенко в своих силах сохранить власть. Батька осознал, что взять народ измором не получится.