Исследователи разработали основанную на выдыхаемом воздухе тестовую систему на коронавирус

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17.10.2020, 15:17, Разное

Японские исследователи разработали новую систему тестирования на наличие коронавирусной инфекции, основанную на анализе выдыхаемого человеком воздуха. По словам экспертов, методика также может быть эффективна для выявления целого ряда вирусов.
Прототип новой тестовой системы, созданной учеными, представляющими Университет Тохоку (Япония), состоит из трех компонентов. Первый осуществляет абсорбирование выдыхаемого человеком воздуха в течение пятиминутного периода. Второй дезактивирует совокупность коронавирусов, содержащихся в получившемся образце, и далее поглощает извлеченные оттуда белки. Третий же – анализирует данные компоненты. Отмечается, что тестовая система была изготовлена силами специалистов компании Shimadzu, специализирующейся на производстве высокоточного оборудования. Как информируют исследователи, результат может быть показан системой уже спустя один час после начала анализа.

Уже было проведено клиническое испытание с привлечением десятка инфицированных пациентов, и эксперты отмечают, что точность новой методики вполне сопоставима с показателями традиционных ПЦР-тестов. “Система также может обнаруживать многие вирусы, а не только коронавирусную инфекцию нового типа и, следовательно, внесет свой вклад в борьбу с инфекционными заболеваниями в посткоронавирусную эпоху”, – отметил президент университета Хидео Оно. В ближайшее время исследователи планируют продолжить испытание разработки с участием большего количества пациентов. Об этом пишет The Japan Times.



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