Мнение: Информационный мусор

17.10.2020, 15:15, Разное

Нас продолжают заваливать бессмысленными и бесполезными сообщениями, связанными с коронавирусом Ковид-19. Теперь сообщается, что среди выявленных носителей меньше всего людей с первой группой крови: "…Оказалось, что среди заболевших коронавирусом было меньше людей с первой группой крови (AB0). Самый большой процент заразившихся был зафиксирован среди представителей групп A, B и AB…"

Как именно это связано с механизмом заболевания, исследование не уточняет, а потому сама по себе информация интересна, но совершенно бесполезна в практическом плане.

Смысл этих постоянных и ненужных подробностей – ввести в оборот Ковид-19, как нечто совершенно отдельное от любых других вирусов, вызывающих острые респираторные инфекции, а значит – и легализовать борьбу с ним, как что-то эксклюзивное и экстраординарное. Отдельные голоса профессионалов, которые вполне справедливо указывают на бредовость такого подхода, забиваются тоннами информационного мусора. Скажем, бывший главный санитарный врач Москвы Николай Филатов говорит буквально следующее: "…Сегодня 10 тысяч выявленных условных больных на всю великую Россию, и мы надеваем маски, уходим на «удаленку», столбики рисуем, а когда появился новый вирус гриппа H1N1 «Гонконг», максимальная пиковая заболеваемость только в Москве была 102 тысячи обратившихся за медицинской помощью в сутки! Это невыявленных, у кого вирус был. Тогда не искали, у кого он имелся. Это были больные, которые сами обращались за медицинской помощью. У них присутствовала высокая температура, интоксикация, головная и мышечная боль, слабость и другие симптомы гриппа. Конечно, кто-то и погибал. А теперь скажите, 102 тысячи на Москву в сутки и 10 тысяч на всю Россию — сопоставимые цифры и адекватное ситуации освещение проблемы?! Я эпидемиолог по профессии, всю жизнь этим занимаюсь и не могу понять происходящего. В прошлом году заболеваемость респираторными инфекциями была выше, чем в этом, но о пандемии никто не говорил…"

Но эти редкие голоса забиваются пропагандистскими ток-шоу, где провластные "эксперты" обоснуют любой изгиб властных решений, а нагнетаемый ужас и страх парализуют возможность здраво рассуждать и отдавать отчет в своих действиях. Сверху все это придавливается плитой тотального террора со стороны власти.

Смысл же происходящего (не только в России, но и по всему миру) – в переходе к мобилизационным методам управления. Тупик развития вынуждает правящие элиты переходить к новым моделям, но сам по себе переход – мероприятие затратное во всех смыслах. И отвлекать скудные ресурсы еще и на управление миллионами сограждан нерентабельно. Поэтому в ускоренном порядке создается откровенный концлагерь, в котором люди будут вынуждены исполнять решения лагерных администраций просто потому, что у них не будет выбора. Весь смысл одномоментного введения фашизма в десятках стран только в этом. Меняется модель управления, что само по себе является признаком подготовки к ускоренным трансформационным процессам. А в таких условиях никакие аргументы – даже самого здравого уровня – не играют никакой роли.