 

Посол России: США отвергли предложение Путина по СНВ-3 без анализа

17.10.2020, 14:48, Новости дня

Белый дом отверг предложение президента РФ Владимира Путина о продлении СНВ-3 без какого-либо серьезного анализа, сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Вчера в информационном пространстве Соединенных Штатов Америки прогремело два взрыва. Первый взрыв – когда мир услышал о том, что Владимир Владимирович Путин делает еще один шаг вперед навстречу американцам, пытаясь спасти контроль над вооружениями», – цитирует ТАСС посла.

Второй взрыв, по его словам, произошел, когда американцы без серьезного анализа отвергли предложение Путина.

Посол отметил, что США намеренно искажают причины отказа Москвы от предложений Вашингтона по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений. 

Напомним, в пятницу президент РФ Владимир Путин предложил продлить действующий Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений без каких-либо условий на год. Белый дом заявил, что американская сторона отказывается от предложения российского лидера, но выразил надежду, что РФ «пересмотрит свою позицию до того, как начнется дорогостоящая гонка вооружений».

В ООН сообщили, что надеются на успех договоренностей РФ и США о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях.

Бывший координатор Белого дома по вопросам контроля над вооружениями и нераспространения оружия массового уничтожения Гэри Сеймор заявил, что предложение о продлении СНВ-3 – своего рода «политический подарок» американскому коллеге Дональду Трампу. По его словам, США следовало бы его принять.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.09 / Лавров назвал окончание «Северного потока – 2» делом чести для Германии

25.09 / Собянин разъяснил заявление об ограничениях по коронавирусу для пожилых

27.06 / Шмыгаль не исключил, что в некоторых регионах Украины могут остановить общественный транспорт

10.10 / В РФ утвердили концепцию приграничного сотрудничества

07.07 / Зарина Догузова: Ростуризм планирует заниматься системным развитием туризма в Бурятии

13.07 / Стало известно о желании Трампа продать Пуэрто-Рико

03.10 / Появилось снятое дочерью Конкина перед гибелью видео

24.09 / Бывшая советница Трампа – в глазах мирового сообщества США превратились в «объект для жалости»

17.08 / Врачей решили прививать от COVID параллельно с третьим этапом испытаний вакцины

03.08 / Фокин: Я твердо решил согласиться работать в ТКГ, считаю честью у финала своей жизни хоть чем-то помочь своей родине

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска