Посол России: США отвергли предложение Путина по СНВ-3 без анализа

17.10.2020, 14:48, Новости дня

Белый дом отверг предложение президента РФ Владимира Путина о продлении СНВ-3 без какого-либо серьезного анализа, сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Вчера в информационном пространстве Соединенных Штатов Америки прогремело два взрыва. Первый взрыв – когда мир услышал о том, что Владимир Владимирович Путин делает еще один шаг вперед навстречу американцам, пытаясь спасти контроль над вооружениями», – цитирует ТАСС посла.

Второй взрыв, по его словам, произошел, когда американцы без серьезного анализа отвергли предложение Путина.

Посол отметил, что США намеренно искажают причины отказа Москвы от предложений Вашингтона по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений.

Напомним, в пятницу президент РФ Владимир Путин предложил продлить действующий Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений без каких-либо условий на год. Белый дом заявил, что американская сторона отказывается от предложения российского лидера, но выразил надежду, что РФ «пересмотрит свою позицию до того, как начнется дорогостоящая гонка вооружений».

В ООН сообщили, что надеются на успех договоренностей РФ и США о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях.

Бывший координатор Белого дома по вопросам контроля над вооружениями и нераспространения оружия массового уничтожения Гэри Сеймор заявил, что предложение о продлении СНВ-3 – своего рода «политический подарок» американскому коллеге Дональду Трампу. По его словам, США следовало бы его принять.