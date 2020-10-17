Европа хочет испытать свою вакцину от СOVID-19 на украинцах

17.10.2020, 14:40, Новости дня

Директор Государственного экспертного центра Министерства здравоохранения Украины Татьяна Думенко заявила, что европейский производитель вакцины против коронавируса подал Киеву заявку на проведение третьей фазы испытаний. Как пишет «СТРАНА», если вакцина официально будет признана безопасной, то Украина получит 4200 доз вакцины для испытания на здоровых украинцах.



Reuters

Украина на прошлой неделе получила заявку от европейского производителя вакцины от коронавируса на проведение третьей фазы испытаний. Если вакцина официально будет признана безопасной, то Украина получит 4200 доз вакцины для испытания на здоровых украинцах. Как пишет «СТРАНА», об этом сказала директор Государственного экспертного центра Министерства здравоохранения, кандидат медицинских наук Татьяна Думенко.

«Что касается вакцин. Вакцины — это самый дешёвый и эффективный метод преодоления любой эпидемии. Потому, что уже сегодня 25 инфекций мира, кроме СOVID-19, преодолевается путём проведения прививок. Мы понимаем, что и наши ближайшие ожидания — получить вакцину и вылечиться сразу всем или получить необходимое количество иммунизированных граждан нашего общества, — но сегодня мы находимся в среде, когда ожидать вакцины с доказанной эффективностью, которая прошла стандартных три фазы, раньше 2021 года не приходится», — сказала Думенко.

По её словам, по опубликованным данным, российская вакцина не прошла третью фазу и не подавалась на её проведение.

«Самые успешные разработки, а это несколько стран мира — Европы, Китая и Соединённых Штатов Америки, — сегодня проходят третьи фазы, и это на достаточно большом количестве пациентов. Надо сказать, что мы тоже получили первую заявку на прошлой неделе на проведение исследования третьей фазы европейского производителя. И сегодня мы работаем над экспертизой этих материалов. Если материалы будут в достаточном объёме и подтвердят безопасность проведения этого исследования на Украине — то 4 200 украинцев, а не пациентов, обращаю внимание, это здоровые добровольцы, смогут принять участие в этом проекте. И вообще, все три фазы испытаний, они на здоровых добровольцах проходят», — добавила кандидат медицинских наук.